Lauren Tom e la toccante rivelazione sulla figlia Ellie: l'appello dell'attrice di Friends che commuove tutti
La figlia di Lauren Tom sta affrontando un osteosarcoma ma Ellie non si abbatte: l'attrice di "Friends" ha ringraziato i medici e la sua community virtuale, da sempre al suo fianco
Dramma familiare toccante, quello che ha travolto una delle interpreti più amate della TV anni ’90. Lauren Tom, indimenticabile volto della sitcom Friends e doppiatrice di successo, ha rotto il silenzio sui social media per raccontare la delicata situazione che sta vivendo la sua famiglia. La figlia venticinquenne dell’attrice, Ellie, sta infatti affrontando la battaglia contro un osteosarcoma, una patologia oncologica rara e aggressiva che colpisce il tessuto osseo.
La battaglia contro l’osteosarcoma e l’affetto dei fan di Friends
L’annuncio è giunto tramite un commovente messaggio pubblicato su Instagram, corredato da alcuni scatti di Ellie. Lauren Tom ha descritto la ragazza come una figura incredibilmente forte e profonda, sottolineando l’unione e la tenacia con cui tutta la famiglia le sta rimanendo accanto in questo momento così complesso. L’obiettivo della condivisione non è solo quello di sensibilizzare sull’osteosarcoma, ma anche quello di stringere un legame di conforto con la propria comunità virtuale che non l’ha mai abbandonata.
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I fan della serie cult ricordano bene Lauren Tom per il ruolo di Julie, la fidanzata paleontologa di Ross Geller nella seconda stagione di Friends. Un piccolo aneddoto legato a quella produzione rivela come l’attrice venne letteralmente ricoperta da innocenti "fischi" dal pubblico presente in studio durante le riprese: il motivo era semplicemente il fatto che il suo personaggio ostacolava la tanto desiderata storia d’amore tra Ross e Rachel. Nonostante quel ruolo "scomodo", la performance di Lauren Tom rimase nel cuore di milioni di spettatori.
La cura al Cedars-Sinai e la citazione di Fred Rogers
Oltre al suo celebre passaggio in Friends, l’attrice vanta una straordinaria carriera nel mondo del doppiaggio, dove ha dato la voce ad Amy Wong in Futurama e a Minh Souphanousinphone in King of the Hill. Nel suo post accorato, Lauren ha voluto dedicare un pensiero di profonda gratitudine all’équipe medica e al personale infermieristico del Cedars-Sinai Medical Center, la rinomata struttura sanitaria che sta gestendo il protocollo terapeutico di Ellie.
Per far comprendere l’importanza dell’empatia in un momento tanto buio, l’attrice ha citato una celebre frase dell’icona televisiva Fred Rogers, invitando tutti a "cercare gli aiutanti" nei periodi di crisi. Lauren Tom ha poi chiesto a colleghi, follower e appassionati di rivolgere un pensiero o una preghiera alla figlia, dimostrando come la solidarietà e l’affetto del pubblico possano trasformarsi in una potente risorsa di speranza per affrontare la malattia. E che, talvolta, è un ottimo coadiuvante durante la terapia scelta per arginare il tumore.
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