Lauren Bennett, addio alla voce di Party Rock Anthem: le cause della morte a 37 anni e l'annuncio delle G.R.L. Ci lascia la cantante di Party Rock Anthem: una carriera tra successi mondiali, sfide personali e un'eredità musicale che resta viva. Cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La notizia della morte di Lauren Bennett ha colpito profondamente il mondo della musica internazionale. La cantante britannica, conosciuta soprattutto per aver prestato la propria voce alla celebre hit Party Rock Anthem degli LMFAO, è scomparsa il 29 giugno all’età di 37 anni. L’annuncio è arrivato soltanto nei giorni scorsi attraverso un messaggio pubblicato dalle sue ex compagne delle G.R.L., che hanno voluto ricordarla con parole cariche di affetto e commozione. Una scomparsa che lascia sgomenti fan e colleghi, anche perché al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause della morte. Né la famiglia né le persone a lei più vicine hanno infatti fornito dettagli sul decesso, scegliendo di mantenere il massimo riserbo.

Morta Lauren Bennett: l’annuncio delle G.R.L.

A rendere pubblica la notizia sono state le G.R.L., gruppo di cui Lauren Bennett aveva fatto parte negli anni più importanti della sua carriera. Attraverso i social, la band ha scritto: "È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Lauren. I nostri cuori sono spezzati e non possiamo esprimere quanto abbia significato per noi. Il suo spirito ha toccato molte vite e sarà per sempre amata e ricordata". Parole che testimoniano il forte legame rimasto tra le componenti del gruppo e che hanno immediatamente generato una vasta ondata di messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi provenienti da tutto il mondo.

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Dagli esordi nel Kent al successo negli Stati Uniti

Nata a Meopham, nel Kent, Lauren Bennett aveva iniziato ad avvicinarsi alla musica fin da giovanissima. Dopo alcune esperienze nei concorsi locali e un provino a The X Factor, riuscì a entrare nelle Paradiso Girls, progetto internazionale nato alla fine degli anni Duemila sotto la supervisione di figure influenti della scena pop americana. Quel trasferimento negli Stati Uniti rappresentò il primo grande passo verso una carriera professionale che, nel giro di pochi anni, l’avrebbe portata a conquistare una notorietà mondiale.

Il successo planetario di Party Rock Anthem

La svolta arrivò nel 2011 grazie alla partecipazione a Party Rock Anthem, il singolo degli LMFAO che divenne uno dei fenomeni musicali più clamorosi del decennio. Lauren Bennett non solo contribuì vocalmente al brano, ma partecipò anche al celebre videoclip che avrebbe poi collezionato miliardi di visualizzazioni online. Quella canzone trasformò il suo nome in una presenza riconoscibile sulla scena pop internazionale, permettendole di collaborare con artisti di primo piano e di consolidare la propria posizione nell’industria musicale.

Le G.R.L., il dolore e la carriera da solista

Nel 2014 entrò ufficialmente nelle G.R.L., gruppo che pubblicò successi come Ugly Heart e Vacation. Tuttavia, quel periodo fu segnato anche da un evento tragico: la morte della collega Simone Battle, che sconvolse profondamente la formazione e contribuì alla successiva interruzione delle attività del gruppo. Dopo lo scioglimento delle G.R.L., Lauren Bennett tornò a dedicarsi alla carriera solista, pubblicando nuovi brani e affrontando temi personali anche attraverso la musica. Tra questi figurava Hurricane, canzone nata da esperienze vissute in prima persona e da vicende che avevano coinvolto la sua famiglia. Oltre alla carriera artistica, Lauren lascia un figlio avuto dalla relazione con l’attore e ballerino Kenny Wormald. La sua voce continuerà a vivere nelle canzoni che hanno accompagnato un’intera generazione e che ancora oggi vengono ascoltate in tutto il mondo, lasciando il ricordo di un’artista che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella musica pop degli ultimi anni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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