Laura Torrisi, l'incontro che ha cambiato la sua vita e il calendario sexy

Una moglie bellissima ruota attorno alla storia di Mariano (Leonardo Pieraccioni), un fruttivendolo toscano felicemente sposato con la splendida Miranda, interpretata da Laura Torrisi. La vita semplice dei due viene sconvolta quando, durante una sagra di paese, un fotografo di moda nota Miranda e le propone di posare per un calendario sexy. La proposta accende le insicurezze di Mariano e mette alla prova la loro relazione: da un lato c’è il desiderio di Miranda di inseguire un sogno personale, dall’altro la paura di lui di perderla. Il film racconta cosa succede quando la notorietà improvvisa si mette in mezzo ad una coppia "normale".

Una moglie bellissima va in onda proprio stasera, su Rete 4, alle 21:25.

