Laura Pausini ferma il concerto in Perù e rimprovera il pubblico in prima fila: "Scusate, devo farlo". Cosa è successo La cantante, abituata a totale schiettezza e sincerità con il suo pubblico, ha interrotto l’esibizione per rivolgersi ad alcuni fan presenti: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Quindicimila persone, un’arena gremita fino all’ultima sedia e l’entusiasmo del pubblico sudamericano che ama Laura Pausini come pochi altri artisti al mondo. Durante il concerto della cantante all’Arena 1 di Lima, in Perù, tutto stava procedendo perfettamente, ma ad un certo punto un particolare dettaglio ha attirato l’attenzione di Laura portandola ad interrompere l’esibizione per prendere la parola e rivolgersi al pubblico. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Laura Pausini sgrida la prima fila al suo concerto: "Pagano molto, ma non conoscono le mie canzoni"

Durante il suo grande concerto a Lima, e ancor più in particolare durante l’esibizione sulle note di Gente, uno dei brani più iconici della sua carriera, Laura Pausini si è improvvisamente girata verso i musicisti e ha chiesto a tutti di smettere di suonare. "Scusate, devo fermarmi, devo fermarmi un attimo", ha detto prima di rivolgere l’attenzione a un cameraman posizionato sotto al palco. Le telecamere continuavano infatti a inquadrare e a mostrare sui maxischermi la prima fila, che pur avendo pagato più di tutti continuava però a mostrarsi poco partecipe rispetto a tutti gli altri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Mi scusi, chi è la persona che sta filmando queste persone? Lei? – ha quindi chiesto Laura al cameraman – Signore, deve andare più lontano perché la prima fila paga molto, ma non conoscono le mie canzoni", ha poi sottolineato senza mezzi termini. E con l’ironia alla quale ci ha abituati negli anni, si è poi rivolta rivolta direttamente ai diretti interessati affermando: "Ragazzi della prima fila, muovete almeno le labbra". Una scena simpatica ma paradossale allo stesso tempo, soprattutto se pensiamo che i biglietti Platinum (della prima fila) per quella serata potevano costare fino a 160 euro, quelli VIP circa 110 euro, mentre le categorie più economiche si aggiravano intorno ai 61 euro. Insomma, chi stava in prima fila aveva investito una cifra molto significativa, eppure sembrava il meno coinvolto di tutti. Un dettaglio che a Laura non è certo sfuggito.

Laura Pausini, sincerità e schiettezza ai suoi concerti

Il fatto che Laura Pausini abbia momentaneamente fermato il concerto per segnalare un problema o un particolare dettaglio non è certo una novità. Solo poche settimane fa, durante il suo concerto a Madrid, Laura aveva fermato lo show per rimproverare un fan che aveva esagerato con l’alcol. D’altronde, come ha dimostrato anche durante la sua partecipazione come co-conduttrice a Sanremo 2026, Laura Pausini è una persona molto sincera e spontanea e quando qualcosa non va lo dice con la schiettezza di sempre.

Potrebbe interessarti anche