Laura Pausini, la stilettata durante il concerto: “Non devo per forza piacere a tutti”. Poi si scusa con i giornalisti per l’incontro saltato La cantante italiana si è esibita ieri a Mantova nella prima data dell'Io canto World Tour 2026-2027. E non sono mancate dichiarazioni forti dal palco. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La prima delle due serate previste a Mantova è andata. Stasera, Laura Pausini tornerà sul palco per il secondo appuntamento di questo inizio di tranche italiana dell’Io canto World Tour 2026-2027, e intanto tengono banco alcune dichiarazioni fatte ieri sul palcoscenico. Pausini, che era attesa dai giornalisti per un incontro prima del concerto, si è scusata pubblicamente per aver annullato all’ultimo l’appuntamento. E non è mancata una stilettata indirizzata alle ‘malelingue’, insieme a una riflessione sull’importanza si restare in silenzio. Ecco in dettaglio che cosa ha detto.

Laura Pausini, le scuse ai giornalisti e la stilettata durante il concerto

La data zero dell’Io canto World Tour 2026-2027, programmata ieri 1 ottobre a Mantova (con un bis anche stasera) ha lasciato qualche strascico imprevisto. Laura Pausini era attesa prima del concerto al PalaUnical per un incontro con i giornalisti, come riporta Il Messaggero: "i giornalisti arrivati a Mantova per seguire la partenza del tour erano stati convocati per un incontro con Pausini prima del concerto". Tuttavia, qualcosa all’ultimo è andato storto: "L’appuntamento, però, è stato cancellato. L’ufficio stampa ha spiegato che le prove erano iniziate in ritardo e che la cantante non era nelle condizioni di ‘isolare del tempo per l’incontro’".

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Le scuse da parte dell’artista romagnola sono arrivate poi sul palco, quando Pausini si è spiegata dicendo che "per fare uno show del genere a 52 anni bisogna darsi delle regole. Tutta oggi non ho parlato". Successivamente, la cantante ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino: "Su di me ne ho sentite di tutti i colori. Non parlo perché ho capito che devo trattenere tutti i miei istinti: come fiati, sbagli. Ho imparato che non devo per forza piacere a tutti".

Lievi polemiche a parte, lo show è filato liscio e il pubblico ha apprezzato parecchio sia la scaletta che il concetto portato sul palcoscenico dalla direzione artistica di Luca Tommassini. Una sorta di grande castello immersivo, con la musica nel ruolo di ‘sovrana’ da difendere ed effetti speciali ecosostenibili, oltre a laser e luci all’avanguardia.

La scaletta e le prossime date del tour di Laura Pausini

Ad aprire il concerto di Mantova è stata "Io canto", seguita poi dai grandi classici che hanno costellato la carriera trentennale di Laura Pausini. Da "Vivimi" a "Primavera in anticipo", passando per pezzi intramontabili come "Resta in ascolto", "Un’emergenza d’amore", "Simili", e "Tra te e il mare". Ma c’è stato spazio anche per canzoni che celebrano il "Io Canto 2 / Yo Canto 2", nuovo lavoro di cover della cantante: e quindi "Ritorno ad amare" di Biagio Antonacci, "Hai scelto me" di Zucchero, "Quanno chiove" di Pino Daniele e "16 marzo" di Achille Lauro.

Dopo Mantova, l’Io canto World Tour 2026-2027 proseguirà con parecchie date tra Italia e resto del mondo, compresa una serie di cinque eventi, denominati "Laura Stadium Anniversary 2007/2027", per celebrare a Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma i 20 anni dallo storico concerto del 2 giugno 2007 a San Siro, quando Laura fu la prima donna italiana a conquistare uno stadio.

Ecco tutte le date in arrivo dell’Io canto World Tour 2026-2027:

4 ottobre 2026 — Assago (Milano), Italia — Unipol Forum

— (Milano), Italia — Unipol Forum 6 ottobre 2026 — Assago (Milano), Italia — Unipol Forum

7 ottobre 2026 — Assago (Milano), Italia — Unipol Forum

17 ottobre 2026 — Torino , Italia — Inalpi Arena

18 ottobre 2026 — Torino , Italia — Inalpi Arena

25 ottobre 2026 — Forest/Bruxelles, Belgio — Vorst Nationaal / Forest National

27 ottobre 2026 — Esch-sur-Alzette, Lussemburgo — Rockhal, Main Hall

30 ottobre 2026 — Nizza, Francia — Palais Nikaïa

6 novembre 2026 — Firenze , Italia — Mandela Forum

14 marzo 2027 — Hollywood , Florida, Stati Uniti — Hard Rock Live

12 giugno 2027 — Messina , Italia — Stadio San Filippo Franco Scoglio

19 giugno 2027 — Bari , Italia — Stadio San Nicola

3 luglio 2027 — Roma , Italia — Stadio Olimpico

28 ottobre 2027 — Londra , Regno Unito — Royal Albert Hall

9 novembre 2027 — Eboli , Italia — PalaSele

12 novembre 2027 — Décines-Charpieu (Lione), Francia — LDLC Arena

14 novembre 2027 — Parigi , Francia — Accor Arena

21 novembre 2027 — Göteborg, Svezia — Scandinavium

24 novembre 2027 — Amsterdam, Paesi Bassi — Ziggo Dome.

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