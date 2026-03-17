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Laura Pausini spiazza Achille Lauro, grande sorpresa al concerto: “Mi sento una tua fan”, esplode il feeling dopo Sanremo

Dopo aver già conquistato l’Ariston a Sanremo 2026, i due cantanti si sono riuniti ad Assago dove hanno duettato sul brano “16 marzo”: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri sera, 16 marzo 2026, Achille Lauro ha portato la sua musica anche al Forum di Assago con un grande concerto che ha emozionato migliaia di fan. Nel corso della serata il cantante ha riproposto i suoi più grandi successi: da Amor e Me Ne Frego, fino a Bam Bam Twist e Che sarà, passando per Dannata San Francisco, Senza una stupida storia, Perdutamente, Amore Disperato e Rolls Royce. A grande sorpresa del pubblico presente, ad un certo punto del concerto è salita sul palco anche Laura Pausini che, proprio come a Sanremo, ha duettato con Achille Lauro sulle note di 16 marzo: ecco i dettagli.

Laura Pausini al concerto di Achille Lauro: "Mi sento una tua fan"

Ebbene sì, Laura Pausini e Achille Lauro, dopo aver già conquistato Sanremo 2026 con un duetto che indubbiamente rimarrà nella storia, hanno deciso di riproporre la stessa emozione proprio durante il concerto di Achille al Forum di Assago. E d’altronde, quale occasione migliore se non un concerto dal vivo il 16 marzo 2026, per duettare nuovamente insieme sulle note del brano 16 marzo. Al termine della loro magica esibizione, Achille Lauro ha espresso parole dolcissime nei confronti dell’amica e collega. "Questa ragazza è un’artista internazionale, che ha scelto con grande coraggio una carriera difficilissima e ci è riuscita. È un’eccellenza nel mondo".

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Ovviamente non è poi mancata la risposta di Laura Pausini che, indicando il pubblico, ha affermato: "Io, in questo momento, mi sento più come loro che come te. Mi sento come una tua fan che ha preso in prestito e scelto di fare questa canzone, una delle mie preferite". Un momento magico che ha commosso ed emozionato tutti i presenti.

Achille Lauro, il brano inedito e l’annuncio: "Ci vediamo a San Siro"

Durante il concerto, Achille Lauro ha fatto ascoltare per la prima volta al suo pubblico il brano inedito In viaggio verso il paradiso che uscirà il prossimo 20 marzo. "È un brano a cui sono legatissimo e che ho scritto dopo tutto quello che è successo nel mondo in questo periodo", ha raccontato il cantante. Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso della serata Achille Lauro ha fatto anche un grande annuncio. "Questa data del 16 marzo è stata una delle primissime che ho aperto. È giusto, quindi, che voi siate i primi anche a prendervi i posti migliori di San Siro", ha detto il cantante rivelando che durante il suo tour negli stadi del 2027 "Per Sempre Noi" farà tappa anche allo Stadio San Siro, precisamente il 15 giugno 2027.

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