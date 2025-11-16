Laura Pausini smentisce le voci su Sanremo: “Perché così tante falsità su di me?” Laura Pausini smentisce in prima persona il presunto veto su Sanremo 2026 verso altre donne, tante polemiche su di lei negli ultimi giorni.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

iPa

CONDIVIDI

Laura Pausini interviene in prima persona per smentire le indiscrezioni che nelle ultime ore hanno invaso siti e social riguardo la sua presunta partecipazione a Sanremo 2026. Secondo quanto riportato da Oggi, in una rubrica firmata da Alberto Dandolo, la cantante avrebbe posto alcune condizioni per affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston, tra cui il desiderio di essere "l’unica donna" a ricoprire quel ruolo. Una richiesta che, se fosse stata vera, avrebbe imposto al conduttore una scelta drastica e poco in linea con la storia recente del Festival.

Laura Pausini smentisce il vero su Sanremo 2026

Il rumor, mai confermato né dalla Rai né dall’entourage della cantante, ha preso rapidamente piede, generando discussioni e commenti. Ma Pausini non ha voluto lasciare spazio a interpretazioni e ha risposto direttamente sui social, definendo la ricostruzione "una cattiveria" totalmente infondata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi… perché si inventano queste cattiverie? Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia", ha scritto su X. Nel suo messaggio, la cantante fa riferimento alla pubblicazione del nuovo singolo "Eso y Más", realizzato insieme alla cantautrice argentina Yami Safdie, un progetto che rende ancora più surreale – secondo lei – l’idea che possa aver chiesto un veto sulle presenze femminili sul palco dell’Ariston.

Il suo sfogo ha raccolto migliaia di visualizzazioni e numerosi commenti, tra cui quello di un fan che ha voluto sostenerla apertamente: "Sono invidiosi di te e della tua enorme carriera! Concentrati sulla musica e sulle persone che ti vogliono bene". Un messaggio che fotografa il sostegno del pubblico, ma anche il clima di tensione mediatica che spesso circonda la cantante, soprattutto quando si parla di Festival.

Al momento non esiste alcuna comunicazione ufficiale sulla presenza di Pausini a Sanremo 2026 né sulle trattative in corso. Tuttavia, la smentita della diretta interessata appare chiara: nessuna richiesta di esclusiva femminile, nessuna preteso fuori misura. Solo l’amarezza per l’ennesima voce che, secondo lei, distorce la realtà e alimenta tensioni inesistenti.

Le polemiche familiari dopo la morte dello zio Ettore

L’intervento social di Pausini arriva in un momento già delicato, segnato dalle tensioni familiari esplose dopo la morte dello zio Ettore, investito da un pirata della strada mentre era in bici. La figlia dell’uomo, Sabrina Pausini, ha dichiarato pubblicamente di non volere né Laura né il padre Fabrizio al funerale, sostenendo che "la parentela tra noi è solo sulla carta". Sabrina ha accusato il ramo della famiglia della cantante di essersi allontanato nei momenti più difficili: "A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale".

Una frattura profonda, che Sabrina ha definito insanabile anche in un’intervista a DiPiù, dove ha ribadito: "Una pace? No, no e no. Ne faccio a meno. Preferisco stare da sola con il mio cane, i miei gatti e i ricordi dei miei genitori. A Laura non riaprirò le braccia".

Un clima familiare teso che ora si somma alle indiscrezioni sul Festival, rendendo queste settimane particolarmente complesse per la popstar di Solarolo.

Potrebbe interessarti anche