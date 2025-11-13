Laura Pausini, su Sanremo 2026 un veto che mette in crisi Carlo Conti: cosa ha chiesto
La cantante potrebbe essere presente sul palco dell'Ariston per tutte e 5 le serate ma vorrebbe essere l'unica donna presente.
Le danze del prossimo Festival di Sanremo 2026 si apriranno a fine febbraio, a ridosso delle Olimpiadi di Milano e Cortina che faranno slittare in avanti la kermesse. Mancano quindi oltre tre mesi, ma già da tempo i rumor sulle novità di questa 76esima edizione sono tantissimi e insistenti. Tra le indiscrezioni più chiacchierate, ovviamente, c’è quella su chi salirà sul palco dell’Ariston per co-condurre la gara canora accanto a Carlo Conti. Da Samira Lui a Giorgia, passando per Vanessa Incontrada a la più accredita Laura Pausini. A lanciare il nome di quest’ultima il magazine Chi, che scrive di una sua possibile presenza in tutte e 5 le serate del Festival. Per ora, però, non c’è nessuna conferma ufficiale, ma solo tanti altri dettagli che viaggiano sempre sul filo del gossip. Una di queste sarebbe una condizione posta a Conti proprio da Pausini: una sorta di veto chiesto al direttore artistico e che lo avrebbe messo parecchio in crisi.
Sanremo 2026, Laura Pausini mette in crisi Carlo Conti: vorrebbe essere l’unica sul palco
Da qualche settimana si parla sempre più insistentemente di Laura Pausini come una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, al via su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti. A lanciare l’indiscrezione è stato Chi Magazine, parlando della possibilità che la cantante sia sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ora, nonostante non ci sia nulla di ufficiale, nessuna conferma ma neanche smentita, Alberto Dandolo ha aggiunto al rumor altri dettagli. Sul settimanale Oggi, il giornalista scrive di alcune condizioni che Pausini avrebbe dettato per partecipare al Festival, ossia che vorrebbe "essere l’unica donna con questo ruolo a salire sul palco dell’Ariston".
Questo veto, se dovesse essere veritiero, potrebbe mettere in crisi Conti, il quale dovrebbe rinunciare ad avere con sè altri nomi femminili del mondo dello spettacolo: "La condizione posta dalla cantante potrebbe rallentare le trattative con Conti, comprometterne il buon esito", si legge ancora nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’. Insomma, sebbene sia solo un rumor, potrebbe diventare veramente arduo per il conduttore del Festival prendere una decisione così netta e controcorrente rispetto al passato.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini: “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa la cantante
Il conduttore starebbe pensando a un ruolo inedito per la star del pop italiano sul ...
Laura Pausini rompe il silenzio sulla morte dello zio Ettore e sulle accuse della cugina: "Tu sai"
La pop star con un tenero messaggio social dà l'addio allo zio e risponde indirettam...
Laura Pausini, grave lutto in famiglia: è morto lo zio Ettore, travolto da un'auto pirata
Il 78enne è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici: il conducente...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...
Tony Maiello, chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025: il dramma sfiorato e la rinascita con Laura Pausini
Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025? Tony Maiello ha trionfato nella quindicesima ed...
Mediaset, le novità del mese di novembre: tornano Io sono Farah e Tradimento, arriva Gigi e Vanessa, insieme
Mediaset rinnova il palinsesto di novembre: tornano le serie turche, si chiude This ...
De Martino 'cancella' Samira Lui da Sanremo, il motivo del no: c’entrano Affari Tuoi e Gerry Scotti
Le voci sulla possibile co-conduzione di Samira al Festival avrebbero infastidito l'...
Sanremo 2026, svelato il nuovo regolamento. La scelta (giustissima) di Carlo Conti: cosa cambia
Tre giurie, 26 Big e serata delle cover e duetti al venerdì: svelata la formula dell...