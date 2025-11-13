Laura Pausini, su Sanremo 2026 un veto che mette in crisi Carlo Conti: cosa ha chiesto La cantante potrebbe essere presente sul palco dell'Ariston per tutte e 5 le serate ma vorrebbe essere l'unica donna presente.

Le danze del prossimo Festival di Sanremo 2026 si apriranno a fine febbraio, a ridosso delle Olimpiadi di Milano e Cortina che faranno slittare in avanti la kermesse. Mancano quindi oltre tre mesi, ma già da tempo i rumor sulle novità di questa 76esima edizione sono tantissimi e insistenti. Tra le indiscrezioni più chiacchierate, ovviamente, c’è quella su chi salirà sul palco dell’Ariston per co-condurre la gara canora accanto a Carlo Conti. Da Samira Lui a Giorgia, passando per Vanessa Incontrada a la più accredita Laura Pausini. A lanciare il nome di quest’ultima il magazine Chi, che scrive di una sua possibile presenza in tutte e 5 le serate del Festival. Per ora, però, non c’è nessuna conferma ufficiale, ma solo tanti altri dettagli che viaggiano sempre sul filo del gossip. Una di queste sarebbe una condizione posta a Conti proprio da Pausini: una sorta di veto chiesto al direttore artistico e che lo avrebbe messo parecchio in crisi.

Sanremo 2026, Laura Pausini mette in crisi Carlo Conti: vorrebbe essere l’unica sul palco

Da qualche settimana si parla sempre più insistentemente di Laura Pausini come una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, al via su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti. A lanciare l’indiscrezione è stato Chi Magazine, parlando della possibilità che la cantante sia sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse.

Ora, nonostante non ci sia nulla di ufficiale, nessuna conferma ma neanche smentita, Alberto Dandolo ha aggiunto al rumor altri dettagli. Sul settimanale Oggi, il giornalista scrive di alcune condizioni che Pausini avrebbe dettato per partecipare al Festival, ossia che vorrebbe "essere l’unica donna con questo ruolo a salire sul palco dell’Ariston".

Questo veto, se dovesse essere veritiero, potrebbe mettere in crisi Conti, il quale dovrebbe rinunciare ad avere con sè altri nomi femminili del mondo dello spettacolo: "La condizione posta dalla cantante potrebbe rallentare le trattative con Conti, comprometterne il buon esito", si legge ancora nella rubrica ‘I buoni, i belli, i cattivi’. Insomma, sebbene sia solo un rumor, potrebbe diventare veramente arduo per il conduttore del Festival prendere una decisione così netta e controcorrente rispetto al passato.

