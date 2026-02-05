Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'album di cover Io Canto 2: ecco le sue emozioni alla vigilia del lancio.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Laura Pausini sarà una delle protagoniste più attese di Sanremo 2026. Non in gara, visto che quella del Festival è una competizione che evita come concorrente dal 1994, anno in cui si classificò terza tra i Big con "Strani amori". La cantante di Faenza sarà infatti co-conduttrice al fianco di Carlo Conti di tutte e cinque le serate dell’edizione 2026, una sorta di sfida suprema per una come lei che ha sempre avuto un pizzico di timore del palco dell’Ariston.

Laura Pausini a Sanremo 2026: l’incontro con Carlo Conti

A meno di tre settimane dal via del Festival e alla vigilia dell’uscita del suo nuovo album Io canto 2, composto da cover che omaggiano la musica italiana, Laura Pausini ha svelato le sue emozioni (forti) nel corso di un’intervista al Corriere. Sul tavolo della chiacchierata, innanzitutto, le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la co-conduzione del Festival, una proposta che in passato aveva respinto al mittente più volte. "Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato – confessa – Poi Carlo Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere a fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ruolo di Pippo Baudo

Un ruolo importante nella scelta di dire sì a Sanremo lo ha avuto anche e soprattutto Pippo Baudo, con cui Laura si confrontò prima di accettare la proposta: "Chiesi consiglio a lui. "Cosa stai aspettando? Sei pronta e te lo dico da un bel po’". Quando accettai Pippo c’era ancora ed è stato l’unico, assieme a mio marito, a cui l’ho confidato. Sono sicura che piangerò ripensando a lui. Anche per Armani di cui indosserò gli abiti". "Perché stavolta ho accettato? – continua – Uno psicologo americano dice che per superare una paura bisogna affrontarla. Io crescendo le ho sempre evitate e ora vado nel teatro che più mi fa tremare per farmela passare: lì non mi sono mai esibita al meglio e per questo non ci vorrò mai tornare in gara".

Laura Pausini, esce l’album Io Canto 2 (tra le polemiche)

Prima di emozionarsi a Sanremo 2026, però, Laura Pausini dovrà concentrarsi su Io Canto 2, il suo nuovo album in uscita domani 6 febbraio. Non si tratta di un lavoro che ha avuto una ‘gestazione’ agevole’. Nelle ultime settimane, infatti, proprio a causa di due cover inserite nell’album – "La mia storia fra le dita" di Gianluca Grignani e La dernière chanson, versione in francese di "Due vite" di Mengoni – Laura è finita suo malgrado al centro delle polemiche. Su Grignani, che l’ha accusata di aver apportato modifiche sostanziali al testo tali da cambiarne il significato, ammette: "Non me lo aspettavo. Vorrei avere il suo punto di vista. Gli ho scritto tante volte e non mi ha risposto". Anche "La dernière chanson" ha fatto discutere, stavolta a causa delle proteste dei fan di Mengoni che non hanno apprezzato il remake in lingua francese cantato dalla Pausini con Julien Lieb: "A me piace, a Marco pure… ma siamo in un mondo aggressivo. E comunque si parla sempre di una minoranza di commenti negativi e non della maggioranza di quelli positivi".

Io Canto 2: quando esce, canzoni, duetti

"Io Canto 2" è il nuovo album di cover di Laura Pausini, in uscita nelle prossime ore esattamente a vent’anni dal primo "Io Canto". Si tratta di un omaggio alla musica italiana e internazionale, che include brani di cantautori e hit con collaborazioni, disponibile in vari formati (CD, vinile, deluxe). Contiene 17 cover (21 nella versione deluxe), con duetti con artisti come Achille Lauro su "16 marzo" e una versione di "La Isla Bonita" di Madonna. Ecco la soundtrack dell’album:

RITORNO AD AMARE (Biagio Antonacci – 2001) ⁠QUANNO CHIOVE (Pino Daniele – 1980) ⁠QUEM DE NÓS DOIS con Ana Carolina (Ana Carolina – 2001) DETTAGLI (Ornella Vanoni – 1973) ⁠IMMENSAMENTE (Umberto Tozzi – 1987) 16 MARZO con Achille Lauro (Achille Lauro – 2020) HAI SCELTO ME (Zucchero – 1987) LA ISLA BONITA (Madonna – 1986) E POI (Giorgia – 1994) FELICITÀ con Lucio Dalla (Lucio Dalla – 1988) JÁ SEI NAMORAR (Tribalistas – 2002) MA CHE FREDDO FA con Annalisa (Nada – 1969) UN SENSO (Vasco Rossi – 2004) NON SONO UNA SIGNORA (Loredana Bertè – 1982) CI VORREBBE IL MARE (Marco Masini – 1990) LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb ( Marco Mengoni – 2023) WENN DU AN WUNDER GLAUBST (Mina – 1963) FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (Claudio Baglioni – 1972) ⁠O CÉU DENTRO DE UM QUARTO – 2026 IL CIELO IN UNA STANZA (Mina – 1960) THIS WORLD WE LOVE IN (Mina – 1960)

Potrebbe interessarti anche