Laura Pausini rompe il silenzio sulla morte dello zio Ettore e sulle accuse della cugina: "Tu sai"
La pop star con un tenero messaggio social dà l'addio allo zio e risponde indirettamente alle pesanti accuse della cugina
E’ stata a lungo in silenzio Laura Pausini, in questi giorni di lutto per la sua famiglia. Sabato scorso, 2 novembre, lo zio paterno della pop star, che era a bordo della sua bicicletta su una strada alla periferia di Bologna, è stato travolto da un pirata, che poi scappato senza dargli soccorso. L’uomo è morto poco dopo. La notizia si è diffusa rapidamente anche a causa del cognome di Ettore Pausini.
Laura Pausini: la risposta alle accuse della cugina dopo la morte dello zio Ettore
Per diversi giorni la cantante ha chiesto riservatezza e rispetto per il dolore della famiglia, ma a parlare della situazione, mentre la cantante rimaneva in silenzio, è stata la cugina di Laura Puasini, figlia di Ettore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La donna che è accorsa a Bologna dal trentino dove vive, si è scagliata subito contro la cugina ma anche contro i media che subito hanno rivelato la parentela vip di Ettore Pausini.
"A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta", ha precisato con una certa forza polemica Sabrina Pausini "perché a quella parte di parentado(ovvero alla famiglia di Laura Pausini e alla stessa cantante ndr) non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta."
Un attacco durissimo che aveva fatto molto discutere, a fronte del quale però Laura Pausini ha mantenuto per diversi giorni un rispettoso silenzio, non facendosi trascinare in un botta e risposta polemico che sarebbe stato davvero fuori luogo in una situazione di grande sofferenza per tutti, dovuta a un grave lutto familiare.
I funerali di Ettore Pausini si sono svolti sabato. All’ultimo saluto ad Ettore Pausini, che si è svolto al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa, c’erano il papà di Laura, e fratello di Ettore, Fabrizio e la loro sorella Silvia.
Come chiesto dalla cugina quindi, e anche per evitare ulteriore indesiderato clamore mediatico, Laura Pausini si è astenuta dal partecipare alle esequie dello zio paterno sabato 8 novembre a Bologna. In queste ore però, la pop star ha voluto almeno rivolgere un pensiero via social allo zio Ettore e facendolo, indirettamente, ha anche risposto alle dure accuse della cugina.
La cantante ha infatti pubblicato una foto dello zio e ha aggiunto poche parole: "Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Tvb". Un messaggio in cui c’era tutto: dolore, rispetto, affetto, ma anche una risposta silenziosa a chi l’ha accusata di rimanere lontano dalla famiglia.
Potrebbe interessarti anche
Laura Pausini, grave lutto in famiglia: è morto lo zio Ettore, travolto da un'auto pirata
Il 78enne è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici: il conducente...
Sanremo 2026, Carlo Conti fa all in su Laura Pausini: “Sul palco in tutte le serate”, cosa ne pensa la cantante
Il conduttore starebbe pensando a un ruolo inedito per la star del pop italiano sul ...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...
Tony Maiello, chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025: il dramma sfiorato e la rinascita con Laura Pausini
Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025? Tony Maiello ha trionfato nella quindicesima ed...
This is me, le pagelle: la favola di Flavia Pennetta (7), Bianca Guaccero fuoriclasse (9), l'omaggio di Carone e Ron a Lucio Dalla (8)
Nella puntata del 15 ottobre, sono stati protagonisti numerosi ospiti e momenti emoz...
Il lutto di Bianca Guaccero, morto il papà Ettore. La dedica di Pernice in diretta Tv a Ballando con le stelle
Bianca Guaccero piange la perdita del papà Ettore: il ricordo commovente, i momenti ...
Pavarotti 90, Hunziker fa una gaffe tremenda: "Chiedo umilmente perdono". E Ignazio Boschetto padre: "Vale la pena"
Il 5 novembre una puntata-concerto speciale dedicata a Pavarotti per celebrarlo attr...
Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Marcello: colpo di scena prima delle nozze. La Contessa è disperata
Rosa aggredita e ricoverata, Adelaide tra sogni inquietanti e abiti rovinati: la set...