Laura Pausini rompe il silenzio sulla morte dello zio Ettore e sulle accuse della cugina: "Tu sai"

La pop star con un tenero messaggio social dà l'addio allo zio e risponde indirettamente alle pesanti accuse della cugina

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

E’ stata a lungo in silenzio Laura Pausini, in questi giorni di lutto per la sua famiglia. Sabato scorso, 2 novembre, lo zio paterno della pop star, che era a bordo della sua bicicletta su una strada alla periferia di Bologna, è stato travolto da un pirata, che poi scappato senza dargli soccorso. L’uomo è morto poco dopo. La notizia si è diffusa rapidamente anche a causa del cognome di Ettore Pausini.

Laura Pausini: la risposta alle accuse della cugina dopo la morte dello zio Ettore

Per diversi giorni la cantante ha chiesto riservatezza e rispetto per il dolore della famiglia, ma a parlare della situazione, mentre la cantante rimaneva in silenzio, è stata la cugina di Laura Puasini, figlia di Ettore.

La donna che è accorsa a Bologna dal trentino dove vive, si è scagliata subito contro la cugina ma anche contro i media che subito hanno rivelato la parentela vip di Ettore Pausini.

"A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta", ha precisato con una certa forza polemica Sabrina Pausini "perché a quella parte di parentado(ovvero alla famiglia di Laura Pausini e alla stessa cantante ndr) non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta."

Un attacco durissimo che aveva fatto molto discutere, a fronte del quale però Laura Pausini ha mantenuto per diversi giorni un rispettoso silenzio, non facendosi trascinare in un botta e risposta polemico che sarebbe stato davvero fuori luogo in una situazione di grande sofferenza per tutti, dovuta a un grave lutto familiare.

I funerali di Ettore Pausini si sono svolti sabato. All’ultimo saluto ad Ettore Pausini, che si è svolto al Pantheon del cimitero bolognese della Certosa, c’erano il papà di Laura, e fratello di Ettore, Fabrizio e la loro sorella Silvia.

Come chiesto dalla cugina quindi, e anche per evitare ulteriore indesiderato clamore mediatico, Laura Pausini si è astenuta dal partecipare alle esequie dello zio paterno sabato 8 novembre a Bologna. In queste ore però, la pop star ha voluto almeno rivolgere un pensiero via social allo zio Ettore e facendolo, indirettamente, ha anche risposto alle dure accuse della cugina.

La cantante ha infatti pubblicato una foto dello zio e ha aggiunto poche parole: "Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Tvb". Un messaggio in cui c’era tutto: dolore, rispetto, affetto, ma anche una risposta silenziosa a chi l’ha accusata di rimanere lontano dalla famiglia.

