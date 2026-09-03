Laura Pausini rilancia il capolavoro di Raf e svela: “Credo negli angeli”, cosa è successo Laura Pausini rilancia il celebre brano di Raf del 1991 con una nuova versione e un videoclip girato a Toronto, alla vigilia del suo attesissimo tour

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Laura Pausini torna a sorprendere il pubblico con un omaggio a uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Da venerdì 4 settembre arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali "Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è", la nuova interpretazione del brano pubblicato da Raf nel 1991 e scritto dallo stesso Raffaele Riefoli insieme a Beppe Dati. Una scelta tutt’altro che casuale per Laura, che ha deciso di riportare alla luce una canzone a cui è profondamente legata proprio alla vigilia della partenza del suo nuovo tour.

Laura Pausini celebra Raf con "Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è"

Dal 4 settembre, "Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è" sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali nella nuova versione interpretata da Laura Pausini. Il brano, pubblicato originariamente da Raf nel 1991, è stato scritto dallo stesso Raffaele Riefoli insieme a Beppe Dati e ora torna con un nuovo arrangiamento firmato da Paolo Carta. La canzone entrerà a far parte della tracklist digitale di "Io canto 2", l’album pubblicato lo scorso 6 febbraio. Per Laura, però, questa reinterpretazione ha un significato che va ben oltre quello di una semplice cover. "È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco e l’ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo", in partenza l’1 ottobre da Mantova. La scelta di reinterpretare proprio un brano di Raf nasce anche dal rapporto speciale che lega i due artisti. Pausini non ha mai nascosto la sua ammirazione per la sua musica e questa nuova versione rappresenta anche un omaggio a uno dei cantanti che hanno segnato i suoi primi passi.

"Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata".

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A completare il progetto arriva anche il videoclip del brano girato a Toronto. Le immagini sono costruite attorno a un elemento particolarmente simbolico: Laura appare infatti con indosso delle ali di piume bianche realizzate da una costumista canadese. "Nel videoclip indosso delle ali di piume bianche realizzate da una costumista canadese, che rappresentano una frase simbolo di questo brano. Non mi sento un angelo ma credo negli angeli, e amo che l’arte visiva trovi uno spazio per esprimersi in video e raccontare il mondo della canzone, camminare con addosso delle ali per le strade e sui tetti di una città come Toronto mi ha regalato un grande slancio emotivo."



Laura Pausini: le date del tour mondiale

l nuovo singolo accompagnerà Laura Pausini nel suo WORLD TOUR 2026/2027, l’undicesima tournée mondiale della cantante, che ha già raggiunto 450mila biglietti venduti nel mondo, con numerose date sold out. Una prima anticipazione dello spettacolo è arrivata il 30 agosto a Ravenna, durante il ventunesimo raduno del Laura Pausini Official Fanclub. Oltre 3mila fan arrivati da tutto il mondo hanno potuto assistere allo Sneak Peek Fan Club Party e scoprire in anteprima la setlist della leg europea, oltre ad ascoltare dal vivo, a sorpresa, il nuovo singolo. La partenza è fissata per 1° ottobre 2026 da Mantova, con due date zero al Pala Unical. Il tour proseguirà poi tra Italia, Europa e Brasile, prima di tornare nel 2027 negli stadi italiani e concludersi con una nuova leg indoor europea.

Le date del tour di Laura Pausini:

1 ottobre 2026 – Mantova, Pala Unical – prima data zero

– Mantova, Pala Unical – prima data zero 2 ottobre 2026 – Mantova, Pala Unical – seconda data zero

– Mantova, Pala Unical – seconda data zero 4 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 6 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 7 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum 11 ottobre 2026 – Stoccarda, Germania – Schleyer-Halle

– Stoccarda, Germania – Schleyer-Halle 13 ottobre 2026 – Oberhausen, Germania – Rudolf Weber-Arena

– Oberhausen, Germania – Rudolf Weber-Arena 15 ottobre 2026 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion

– Zurigo, Svizzera – Hallenstadion 17 ottobre 2026 – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 18 ottobre 2026 – Torino, Inalpi Arena

– Torino, Inalpi Arena 22 ottobre 2026 – Lisbona, Portogallo – MEO Arena

– Lisbona, Portogallo – MEO Arena 25 ottobre 2026 – Bruxelles, Belgio – Forest National

– Bruxelles, Belgio – Forest National 27 ottobre 2026 – Lussemburgo, Rockhal

– Lussemburgo, Rockhal 30 ottobre 2026 – Nizza, Francia – Palais Nikaia

– Nizza, Francia – Palais Nikaia 1 novembre 2026 – Ginevra, Svizzera – Arena

– Ginevra, Svizzera – Arena 3 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 4 novembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 6 novembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 7 novembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Brasile

27 febbraio 2027 – San Paolo, Brasile – Mercado Livre Arena Pacaembu

Italian Leg – Stadi

Giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Guido Teghil

– Lignano Sabbiadoro, Stadio Guido Teghil 12 giugno 2027 – Messina, Stadio Franco Scoglio

– Messina, Stadio Franco Scoglio 19 giugno 2027 – Bari, Stadio San Nicola

– Bari, Stadio San Nicola 26 giugno 2027 – Pescara, Stadio Adriatico

– Pescara, Stadio Adriatico 3 luglio 2027 – Roma, Stadio Olimpico

Italian + European Indoor Reprise Leg

28 ottobre 2027 – Londra, The Royal Albert Hall

– Londra, The Royal Albert Hall 9 novembre 2027 – Eboli, PalaSele

– Eboli, PalaSele 12 novembre 2027 – Lyon-Décines, Francia – LDLC Arena

– Lyon-Décines, Francia – LDLC Arena 14 novembre 2027 – Parigi, Francia – Accor Arena

– Parigi, Francia – Accor Arena 21 novembre 2027 – Göteborg, Svezia – Scandinavium

– Göteborg, Svezia – Scandinavium 24 novembre 2027 – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

– Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome 30 novembre 2027 – Zagabria, Croazia – Arena Zagreb

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