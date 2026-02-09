Laura Pausini, pioggia di critiche alle sue cover. Arriva la replica: "Sono molto fragile ed è facile ferirmi" Dopo mesi di critiche e polemiche la cantante di Solarolo mette un punto e dice addio ai social: "Questa cosa non è sana".

Sono stati mesi difficili per Laura Pausini. Tra le tante soddisfazioni per i suoi tour, i suoi album, la chiamata a co-condurre Sanremo insieme a Carlo Conti, e l’affetto dei milioni di fan che la seguono in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha dovuto fare anche i conti con le critiche e con gli hater. Da quando è uscita la cover de La mia storia tra le dita, con tanto di lite con Gianluca Grignani, passando poi a quella di Due vite di Marco Mengoni, fino alla recentissima 16 Marzo con Achille Lauro e alla sua interpretazione de l’Inno di Italia alla cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Milano Cortina, per Pausini sono state batoste da parte del pubblico. Tantissimi i commenti negativi sui suoi ultimi lavori, così tanti da sfociare in frasi che rasentano l’odio e che hanno perfino costretto l’artista ad allontanarsi dai social.

Laura Pausini travolta dalle critiche: "Questa cosa non è sana"

In questi mesi su Laura Pausini è stato detto di tutto: dalle critiche feroci per le sue ultime cover, fino all’interpretazione dell’Inno di Mameli per l’apertura dei Giochi Olimpici, passando per la co-conduzione a Sanremo e la presunta condizione messa a Conti, ossia essere l’unica donna con lui sul palco dell’Ariston. "Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi! Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia", aveva commentato delusa e amareggiata la cantante per le cattiverie dette sul suo conto.

Ora, dopo che sul web gli utenti hanno riversato tutto il loro odio e le critiche verso l’artista e il suo ultimo album di cover, Io canto 2, a dicembre lei aveva preso la decisione di allontanarsi dai social: "Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social perché mi stavano creando una dipendenza malata". Ora, in un servizio a Le Iene, Pausini è stata intervistata da Stefano Corti e ha spiegato meglio cosa è successo e cosa pensa in merito agli hater:

"Ho seguito un consiglio che mi ha dato qualche mese fa Carlo Conti. Non ho tolto le mie pagine, questa settimana è uscito il disco, dovrei essere in 37 Paesi, come faccio? Però, se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare o scrivere ‘non mi piace’. Questa cosa penso non sia per niente sana. Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco sono molto fragile, è molto facile ferirmi".

