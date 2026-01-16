Laura Pausini pubblica La Dernière Chanson (Due vite): significato del testo e cosa c'entra Mengoni A poche settimane dall’uscita del nuovo disco di cover Io Canto 2, la cantante ha pubblicato la versione inedita in francese di un pezzo amatissimo.

Un inizio anno a dir poco scoppiettante per la grande Laura Pausini che molto presto tornerà sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. E se già questo basta ad entusiasmare gli animi dei suoi tantissimi fan, in realtà le sorprese non finiscono qui. Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo disco di cover della cantante intitolato Io Canto 2 e, proprio questa notte, è stato pubblicato in anteprima uno dei nuovi singoli contenuti nell’album. Parliamo di La Dernière Chanson, la versione francese dell’amatissimo brano Due Vite portato al successo da Marco Mengoni: scopriamo di più.

Laura Pausini omaggia Marco Mengoni: "Due Vite" in francese è già un successo

Ebbene sì, a mezzanotte è ufficialmente uscito il singolo La Dernière Chanson, versione in francese del brano Due Vite con il quale Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Una versione inedita incisa da Laura Pausini in duetto con Julien Lieb, che in poche ore è già diventata un successo. A rivelare il perché della scelta di riproporre in francese questo brano ci ha pensato la stessa Laura Pausini tra le pagine di Novella 2000.

"Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato ‘Due Vite’ al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo. La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali. Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, dunque sapevo già da tempo che prima o poi lo avrei cantato e durante la ricerca musicale che ho fatto tra le sue canzoni, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese", ha rivelato Laura Pausini.

Laura Pausini e il duetto inedito con Julien Lieb: "Due lingue, due voci, due nazioni, due storie"

Accanto a lei in questo nuovo importante progetto, Laura Pausini ha scelto il giovane cantante francese Julien Lieb, da lei ritenuto l’artista giusto per poter omaggiare Mengoni. "In quel periodo stavo conoscendo la musica di Julien, così l’ho contattato e ci siamo promessi di collaborare prima o poi per qualcosa di speciale. In realtà era già tutto scritto nel destino, perché quando ho saputo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio. Questa è la nostra versione di ‘La Dernière Chanson’ un po’ in francese e un po’ in italiano. Due lingue, due voci, due nazioni, due storie come Due Vite", ha raccontato la cantante. Accanto al brano è già uscito anche il videoclip ufficiale, preso immediatamente d’assalto da tantissimi fan.

