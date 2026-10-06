Laura Pausini non ha fan, ma eredi. Il pubblico che non invecchia ma si rigenera è ancora oggi la sua potenza di fuoco Con il lungo tour nei palasport italiani, Laura Pausini ha dimostrato di avere un pubblico di fedelissimi che ancora si emoziona alla prima nota. Ed è la sua forza più grande

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Prima fila al Palacio de los Deportes di Città del Messico, una ragazza di diciassette anni canta La Solitudine parola per parola. In italiano, che non è la sua lingua. Accanto a lei c’è la madre, che su quelle note si commuoveva nel 1993 davanti a un mangianastri.

Per anni Laura Pausini è finita nella casella comoda del fenomeno generazionale, roba per chi era adolescente ai tempi dei jeans a vita bassa. Più o meno. Basta però guardare chi riempie le sue sale oggi per accorgersi che qualcosa non torna, dato che il pubblico di Laura Pausini non invecchia ma si rigenera.

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La differenza non è da poco. Un pubblico che invecchia si consuma piano, e prima o poi ne resta il ricordo. Uno che si rigenera, ogni tanto, ricompra il biglietto.

Perché Laura Pausini ha successo in Spagna e in America Latina senza cantare in inglese

Per capirci qualcosa bisogna tornare agli anni Novanta, quando per uscire dall’Italia la ricetta sembrava una sola: cantare in inglese, smussare gli angoli, farsi produrre oltreoceano e sperare che dall’altra parte del mondo venisse voglia di ascoltare. Ci hanno provato in parecchi. Molti sono tornati con un disco in cui non si riconoscevano e non aveva convinto nemmeno gli altri.

Lei ha preso un’altra strada, a vent’anni appena. Nel 1994 esce il suo primo album in spagnolo e in Spagna arriva subito in vetta. Non una traduzione riga per riga, ma una riscrittura metrica, cucita sul modo in cui si canta da quelle parti. L’82% di similarità lessicale tra italiano e spagnolo aiuta a capire perché la scommessa avesse senso; il resto lo ha fatto la scelta di non travestirsi da qualcun altro.

L’effetto si nota appena si entra in sala: in America Latina e in Spagna non la trattano da ospite straniera. Lei stessa ha parlato di adozione legalizzata, e la Latin Recording Academy ci ha messo una firma consegnandole il Person of the Year 2023 a Siviglia, prima non madrelingua spagnola, prima italiana, terza donna dopo Gloria Estefan e Shakira. In mezzo ci sono anche un Grammy Award nel 2006 per Escucha, quattro Latin Grammy e il Billboard Icon Award 2025.

Da La Solitudine a TikTok: come il pubblico di Laura Pausini si rigenera

Nel pop, la parabola è spesso la stessa: il pubblico invecchia insieme all’artista, i numeri scivolano dagli stadi ai teatri, dai teatri alle piazze, e a un certo punto ci si ritrova ospiti nel programma di qualcun altro. È capitato a parecchi nomi che gli stadi li riempivano davvero. Non è una colpa, è il modo in cui girano le cose.

La fanbase di Laura Pausini quella curva l’ha presa larga, grazie a un meccanismo poco tecnologico: il passaggio di testimone affettivo dentro casa. I teenager del 1993 si sono tenuti stretto un repertorio di emozioni e lo hanno girato ai figli, più o meno come si gira una ricetta o un soprannome di famiglia. Più che marketing, sembra più un’eredità.

Basta guardare le generazioni in un palazzetto qualsiasi del tour. Ci sono i Boomer e la Gen X, cresciuti col disco in mano. Ci sono i Millennials, arrivati nella fase di massima espansione globale, abituati a passare da Escucha a Yo Canto a Primavera Anticipada scivolando dall’italiano allo spagnolo quasi senza accorgersene. E ci sono la Gen Z e la Gen Alpha, arrivate da due strade parallele: i brani storici riscoperti sulle piattaforme di short video e la presenza costante dell’artista in programmi come The Voice e La Voz.

Il merito del sistema, qui, è arrivato piuttosto tardi. Più probabilmente c’entrano i temi: solitudine, crescere e farsi male, rimettersi in piedi. Materiale che invecchia lentamente, perché non ha una data stampata sopra. Una canzone sull’abbandono tiene bene sia su una cassetta del 1993 sia dentro una playlist del 2026; una sull’estate del 2019, un po’ meno.

Fan club Laura4u, Pau Party e sold out: quanto vale davvero una fanbase offline

A questo punto l’obiezione viene da sé: saranno numeri gonfiati dallo streaming, come capita a mezzo mondo. Vale la pena però guardare dove lo streaming non arriva, cioè dove per esserci bisogna pagare, chiedere un giorno di ferie e magari prendere un aereo.

Il fan club ufficiale Laura4u nasce nel settembre 1995 e lavora come una rete internazionale: iscritti da decine di Paesi che si muovono insieme per i raduni chiamati Pau Party. Per il trentennale, al PalaCattani di Faenza, sono arrivati fan da ogni continente. Lo stesso giorno, a Solarolo, apriva il Laura Pausini Museum: la casa d’infanzia diventata il primo museo permanente italiano dedicato a una cantante ancora in attività. Il pellegrinaggio, insomma, si fa in Romagna.

I concerti raccontano una storia simile: 57 date sold out e oltre 450.000 spettatori nel World Tour 2023/2024. C’è poi quella maratona da tre concerti in ventiquattro ore tra New York, Madrid e Milano, un’idea che si prova solo con qualche ragionevole certezza che in tre continenti diversi la sala si riempia.

Laura Pausini anti-diva: perché la gente si fida di lei

Capiamo perché i genitori passino ai figli proprio lei. A supporto ci sono i Grammy, quattro Latin Grammy, un Golden Globe, una nomination agli Oscar. Ma con un curriculum simile, il manuale suggerirebbe di costruire il mito: distanza, mistero, dichiarazioni col contagocce. Lei ha tenuto la rotta opposta, raccontando le proprie insicurezze mentre vinceva. Anche la voce è rimasta dov’era: niente autotune usato come stampella e poche concessioni alla moda del momento. Insomma, Laura Pausini è un’artista che non tradisce il suo pubblico.

E quindi chi la ascolta tende a riconoscerla più che ad ammirarla, perché una persona che riconosci non la consigli come si consiglia un prodotto: la presenti, più o meno come si presenta una zia simpatica. L’anti-divismo, in questo caso, sembra meno una strategia che un’abitudine. Le icone irraggiungibili si ammirano; quelle di famiglia, ogni tanto, si ereditano.

Cosa insegna il modello Pausini al pop italiano (e perché è difficile da copiare)

Il modello Pausini racconta qualcosa di unico: si può uscire dai confini senza assomigliare a tutti gli altri, con una radice melodica tenuta ferma e una seconda lingua scelta per affinità e non per convenienza. Ne è venuto fuori un pubblico che tiene insieme Europa del Sud e Americhe, e che delle mode digitali si accorge appena.

Replicarlo, però, è un’altra storia. Servono trent’anni invece di tre trimestri, e la pazienza tende a non comparire nei piani di marketing.

La domanda però vale per tutti. Quanti dei nomi che oggi riempiono le classifiche verranno cantati a memoria fra vent’anni da qualcuno che adesso non è ancora nato? E non per ironia o per nostalgia dei genitori, ma perché quelle canzoni gli sembreranno proprie.

Il successo, in fondo, si conta in stream. La durata, forse, si conta in eredi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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