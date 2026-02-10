Laura Pausini e il ‘no’ a Tiziano Ferro a Sanremo: la confessione inaspettata Il cantante, che sarà super-ospite al Festival nella prima serata, ha svelato il potere di 'veto' della collega sulle sue scelte. Poi i dettagli sulla scaletta.

A quanto pare, Laura Pausini ha un ‘potere di veto’ inaspettato sulla carriera sanremese di Tiziano Ferro. A confermarlo è stato proprio il cantante di "Xdono", che tra pochi giorni salirà sul palco dell’Ariston come super-ospite della prima puntata. Secondo Ferro, la collega lo avrebbe infatti frenato (più volte) dal suo desiderio di partecipare alla gara. E il motivo è tanto semplice quanto inaspettato. Ecco tutti i dettagli.

Tiziano Ferro e il ‘no’ di Laura Pausini a Sanremo

A svelare l’arcano è stato proprio Tiziano Ferro, in un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage in vista della sua partecipazione come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo 2026. Alla domanda diretta, su come mai non fosse in gara, nonostante molti se lo aspettassero tra i Big, Tiziano ha risposto con una rivelazione: "Laura (Pausini, ndr) ha questa teoria…ogni volta che le dico che voglio andare mi tira gli schiaffi sulle mani e mi dice sempre di no. Scherzando le dico che per lei è facile perché c’è già stata, io vorrei farla questa esperienza prima o poi". Secondo la Pausini, insomma, ci sarebbe "una gerarchia che a un certo punto non ti fa andare lì se non come ospite".

Poi il cantante ha proseguito: "Te lo dico da bambino che è cresciuto col Festival. Io rispetto il palco di Sanremo: puoi andarci quando sei sicuro, hai la canzone giusta. Carlo mi ha invitato quando stava cominciando a creare il cast, ma avevo un disco in uscita, con piani meticolosi, progetti precisi e non volevo smembrarlo. Quando ci sarà la canzone giusta, non sarò contrario".

La scaletta di Tiziano Ferro a Sanremo 2026

Per Ferro, insomma, il palco dell’Ariston rappresenta ancora un desiderio inespresso, un capitolo mai scritto della sua carriera ultraventennale. Pur essendo stato super ospite fisso per tutte e cinque le serate del Festival, Tiziano non ha mai avuto l’occasione di mettersi in gioco come concorrente, con una canzone inedita da difendere e una classifica da scalare.

Per quest’anno, comunque, il cantante di Sere Nere si limiterà a una presenza da ospite nella prima serata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Un ritorno speciale, pensato per celebrare il venticinquennale di "Xdono", il singolo che nel 2001 segnò una svolta fondamentale nella sua carriera. "La prima volta che la feci in tv era una Domenica In condotta da Carlo", ha ricordato l’artista, "quindi ci teneva a ricreare questa situazione".

Ma la scaletta non si fermerà lì. Tiziano ha anticipato che oltre a Xdono porterà sul palco dell’Ariston anche "Sono Un Grande" e altre canzoni che deve ancora scegliere con cura. "Non vorrei fare sette canzoni tutte mischiate. Quello che mi piacerebbe fare è qualcosa di potente, non lento, non Sere Nere", ha concluso Ferro, "ho una lista enorme di brani veloci, ballabili. Le ballate hanno un po’ offuscato quel mondo che è sempre esistito nella mia vita. Le ballate, ovviamente, strappano il cuore alle persone, e allora alla fine diventi ‘quella cosa lì’. Sto scegliendo le power hit che ti fanno un po’ saltare".

