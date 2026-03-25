Laura Pausini e la musica ‘miracolosa’, tre fan salvati dal coma: "Una volta ero lì", la rivelazione della cantante A pochi giorni dal via del suo tour mondiale la cantante ha raccontato una presunta testimonianza toccante riguardo il risveglio di tre ragazzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Laura Pausini si prepara a partire. A pochi giorni dal via del suo tour mondiale, infatti, la cantante si è raccontata in un’intervista a Radio Italia, rivelando anche una testimonianza molto toccante riguardo il (presunto) risveglio di tre ragazzi dal coma ‘grazie’ alla sua musica. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Laura Pausini, la rivelazione sulla sua musica ‘miracolosa’

Archiviato il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, il prossimo 27 marzo Laura Pausini inizierà il suo nuovo tour mondiale ‘Io Canto World Tour 2026-27’, che partirà a Pamplona, in Spagna, per poi chiudersi a novembre dell’anno prossimo a Zagabria. In mezzo tantissime date importanti, viaggiando dall’America latina agli Stati Uniti fino all’Europa e alle tappe ‘in casa’ da Milano a Roma. Dopo essersi goduta i complimenti di Shakira e la lettera di Bad Bunny per le cover dell’edizione spagnola del suo nuovo album Yo Canto 2, Laura Pausini si è anche raccontata in un’intervista a Radio Italia. Nel corso della chiacchierata la cantante ha raccontato di tre episodi ‘straordinari’ in cui dei giovani fan si sarebbero risvegliati dal coma mentre ascoltavano i suoi brani; in un caso Laura sarebbe anche stata presente.

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Il racconto di Laura Pausini: "Tre ragazzi salvati dal coma"

"Sono tre in Italia, due ragazze e un ragazzo che erano in coma… e tutti e tre si sono risvegliati con le mie canzoni. In un caso è successo mentre io ero lì. Quindi questo ti cambia tutto" ha spiegato Laura Pausini. Il (presunto a dir poco) retroscena ha ovviamente cambiato la vita della cantante di Solarolo, regalandole una prospettiva diversa sul valore del suo lavoro, che va ben oltre il successo commerciale o le classifiche. "Quando poi i miei familiari, non il mio babbo, ma tutti gli altri mi chiedono perché lavoro e basta" ha aggiunto la cantante, sottolineando: "Quando vedi una persona che si sveglia perché gli tieni la mano e gli stai cantando una tua canzone, forse lo faresti anche tu". Laura Pausini ha così vissuto un’esperienza ‘trasformativa’ che le ha fatto vivere la musica non solo come arte, ma come una vera e propria connessione.

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