Laura Pausini, il messaggio e la rivelazione toccante al concerto: “Ho perso qualcuno così”. Poi il siparietto virale con la focaccia La cantante ha raccontato di avere perso una persona cara in seguito a un incidente stradale, invitando il pubblico ad allacciare le cinture tornando a casa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un finale di concerto fuori dagli schemi per Laura Pausini, che a Milano ha alternato un messaggio personale sulla sicurezza stradale a una battuta decisamente più irriverente. Intanto il tour prosegue tra Europa e Italia, mentre per il 2027 sono già stati annunciati nuovi appuntamenti negli stadi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’appello di Laura Pausini a Milano: "State attenti alla guida"

Al termine del concerto del 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano, Laura Pausini ha scelto di fermarsi ancora qualche minuto davanti al pubblico prima di salutare definitivamente la platea. In accappatoio, dopo il bis, la cantante ha rivolto agli spettatori un invito molto concreto: durante il viaggio verso casa, cintura allacciata e smartphone lontano dalle mani. A rendere ancora più personale il messaggio è stata la rivelazione di aver perso una persona della propria famiglia proprio in seguito a un incidente: "Volevo dirvi che ora tornate a casa, molti di voi in macchina. Allacciatevi le cinture, non usate il telefonino. È molto pericoloso, per favore. Io nella mia famiglia ho perso qualcuno così. Per favore, state attenti".

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Dalla sicurezza alla lotta contro la violenza: il tour guarda al 2027

La tappa milanese è di Laura Pausini è stata anche l’occasione per ricordare l’impegno dell’artista su un altro fronte sociale. Durante lo spettacolo, prima di "Io sì", la cantante ha dedicato spazio alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, illustrando anche il gesto internazionale utilizzato per chiedere aiuto. La campagna continuerà a essere centrale nel progetto 2027, segue la parte europea del tour, dopo una prima fase che ha raccolto oltre 450mila biglietti tra Spagna, America Latina e Stati Uniti. A Milano Pausini ha inoltre regalato al pubblico alcune sorprese: Loredana Bertè, Lazza e Marco Masini sono saliti sul palco nelle diverse serate. Non sono mancati neppure momenti più spontanei, come la degustazione di una focaccia portata dai fan e poi condivisa. Laura Pausini tornerà negli stadi italiani per celebrare i vent’anni dal suo storico debutto a San Siro. Di seguito l’elenco completo delle tappe italiane:

17 ottobre 2026 – Torino

18 ottobre 2026 – Torino

3 novembre 2026 – Bologna

4 novembre 2026 – Bologna

6 novembre 2026 – Firenze

7 novembre 2026 – Firenze

2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro

12 giugno 2027 – Messina

19 giugno 2027 – Bari

26 giugno 2027 – Pescara

3 luglio 2027 – Roma

2 dicembre 2027 – Milano

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