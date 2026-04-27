Laura Pausini, paura durante il concerto in Ecuador: serve la mascherina con l'ossigeno. Cosa è successo
La cantante è stata costretta a prendersi una piccola pausa durante il concerto di Quito a causa dell’altitudine: cos’è successo
Niente ferma Laura Pausini. La cantante di Solarolo, infatti, è stata costretta a chiedere una maschera d’ossigeno durante il suo concerto dello scorso venerdì a Quito, in Ecuador. Dopo un momento di paura, tuttavia, è ripresa la performance. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Laura Pausini chiede una maschera d’ossigeno sul palco
Lo scorso venerdì 26 aprile 2026 Laura Pausini si è esibita al Coliseo General Rumiñahui di Quito, in Ecuador, dodicesima tappa (la settima in Sud America) del suo nuovo tour mondiale Io canto World Tour 2026-2027. Tra hit storiche, nuovi successi e cover, il concerto è stato segnato da un episodio particolare. Nel bel mezzo del live e davanti a circa 8mila spettatori, infatti, la cantante di Solarolo ha avuto un piccolo malore ed è stata costretta a chiedere una maschera d’ossigeno. Il suo staff è intervenuto subito e ha portato una bombola direttamente sul palco. Il motivo? L’aria rarefatta data dall’altitudine della capitale ecuadoriana (situata a 2850 metri sul livello del mare) può causare – soprattutto a chi non è abituato – mancanze di respiro vista la quantità inferiore di ossigeno.
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Cos’è successo: la performance di Laura Pausini e il tour
Nessun problema, comunque, per Laura Pausini. Passata la paura dopo avere inalato l’ossigeno dalla maschera, infatti, la cantante ha subito ripreso la performance. "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?" ha scherzato Laura chiacchierando col pubblico, per poi ripartire con la scaletta. "È una professionista, non la ferma niente" si legge in calce al video del piccolo malore della cantante diffuso sui social. Per Laura Pausini, peraltro, non si tratta di una prima volta: la cantante ha mantenuto la calma memore anche di quanto accaduto due anni fa a Città del Messico. Anche in quell’occasione, infatti, la cantante fu costretta a chiedere dell’ossigeno e proseguire con la sua proverbiale professionalità. Il tour ripartirà mercoledì 29 aprile 2026 a San Josè, in Costa Rica, prima di arrivare proprio in Messico, dove si terranno ben tre date.
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