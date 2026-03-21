Laura Pausini senza filtri: "Sono crollata, mi sentivo inutile". Dalla crisi al tour mondiale: "Ma non lo faccio per soldi" Dalla crisi della pandemia alla rinascita artistica, Laura Pausini racconta Io Canto 2 e il tour mondiale che toccherà Europa, America e Stati Uniti

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Archiviato Sanremo, che per la prima volta ha vissuto nei panni di co-conduttrice, Laura Pausini riparte da un nuovo progetto discografico, Io Canto 2, e da un tour mondiale che la porterà in giro per oltre un anno. Un ritorno importante, che però non nasce da logiche di mercato ma da un percorso personale più complesso, maturato negli ultimi anni.

Laura Pausini, la crisi e la rinascita con Io Canto 2

Dietro il nuovo disco c’è una fase difficile, vissuta durante la pandemia e raccontata apertamente dall’artista al quotidiano spagnolo El Pais:

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"Durante la pandemia ho avuto un crollo personale. Ho attraversato un periodo particolarmente difficile, in cui sentivo di aver già fatto tutto e che non ci fosse più nulla da aggiungere alla mia vita. Mi sentivo inutile"

Una condizione che lei stessa ha descritto come uno stato emotivo negativo, capace di allontanarla anche dalla musica: "non avevo nemmeno voglia di cantare". A sostenerla, in quel periodo, sono state le persone più vicine: "Mio marito, mia madre e la mia psicologa mi dicevano: ‘Concediti il lusso di fare tutto ciò che vuoi". Da qui nasce Io Canto 2, non come operazione commerciale ma come esigenza personale: "Non l’ho fatto per guadagnare soldi, non ne ho bisogno… è ciò di cui ho bisogno per stare bene". Un cambio di prospettiva che riguarda anche il presente: "Adesso ho più coraggio… seguirò il mio corpo e la mia mente".

"Io Canto 2" è stato pubblicato il 6 febbraio 2026 . Si tratta di un album di cover, concepito come tributo alla canzone italiana e internazionale, che raccoglie brani iconici dal 1960 a oggi, reinterpretati dalla cantante. Il progetto, costruito a vent’anni di distanza dal primo Io Canto del 2006, attraversa decenni di musica pop con versioni anche in lingue diverse e con duetti importanti.

Io Canto 2, il tour mondiale dopo Sanremo

Parallelamente all’uscita del disco, partirà l’"Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027", l’undicesima tournée della cantante, al via il 27 marzo 2026 da Pamplona, in Spagna. Il tour attraverserà Europa, America Latina e Stati Uniti, confermando la dimensione internazionale dell’artista di Faenza. Tra le tappe più significative, la data italiana del 1° ottobre 2026 a Mantova, i concerti negli stadi nel 2027 e l’appuntamento del 28 ottobre 2027 alla Royal Albert Hall di Londra. Sul fronte dello spettacolo, la stessa Pausini ha anticipato un formato immersivo: "Il concerto durerà due ore e mezza, ma non inizierà quando salirò sul palco; inizierà non appena il pubblico entrerà".

Un progetto che tiene insieme due piani: da un lato la macchina perfetta del tour globale, dall’altro una fragilità raccontata senza filtri. Ma se il calendario parla di numeri, sold out e palchi iconici, il vero punto è un altro: Laura Pausini oggi non sembra più interessata a dimostrare di essere una popstar — quello lo ha già fatto. Semmai, sta provando a restarlo senza perdersi. E nel pop di oggi, dove tutto è costruzione e poco è necessario, questa è forse la scelta più rischiosa. E anche la più credibile.

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna)

29 marzo 2026 – Tenerife (Spagna)

2 aprile 2026 – Barcellona (Spagna)

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna)

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna)

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay)

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina)

15-16 aprile 2026 – Santiago (Cile)

1 ottobre 2026 – Mantova (Italia)

Autunno 2026 – Milano, Torino, Bologna, Firenze (Italia)

27 febbraio 2027 – San Paolo (Brasile)

2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro (Italia)

12 giugno 2027 – Messina (Italia)

19 giugno 2027 – Bari (Italia)

26 giugno 2027 – Pescara (Italia)

3 luglio 2027 – Roma (Italia)

28 ottobre 2027 – Londra (Royal Albert Hall)

Novembre 2027 – Eboli, Parigi, Amsterdam e altre città europee

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