Laura Pausini, l’imprevisto con Loredana Berté sul palco: “Si è rotto tutto”. Concerto (con pasticcio) a Milano
La prima data milanese al Forum di Assago è stata segnata anche da un problema tecnico che ha costretto la cantante a “improvvisare” sul palco
Una serata pensata per celebrare la musica si è trasformata anche in una prova di improvvisazione. Ieri domenica 4 ottobre 2026, infatti, al Forum di Assago, nella prima delle date milanesi dell’Io Canto / Yo Canto World Tour, Laura Pausini ha regalato al pubblico un concerto ad alto tasso di energia, riuscendo anche a trasformare un inconveniente tecnico in uno dei momenti più divertenti della serata. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Laura Pausini, il Forum in festa con Bertè e Pezzali al concerto
Ieri domenica 4 ottobre 2026 l’Unipol Forum di Assago ha accolto il debutto milanese del nuovo tour internazionale di Laura Pausini, già andato sold out. Lo spettacolo ha alternato i brani più amati della carriera della cantante alle canzoni contenute nel progetto Io Canto 2. Una scaletta costruita per sorprendere, tra grandi classici come "La solitudine", "Vivimi" e "Invece no" e riletture di hit internazionali come "La isla bonita" e "Livin’ La Vida Loca". Tra gli ospiti più attesi c’è stata Loredana Bertè, protagonista insieme a Pausini di "Non sono una signora". In platea, invece, c’era Max Pezzali, omaggiato dalla cantante con "Come mai".
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Il gobbo va in tilt e Laura improvvisa
Il vero fuori programma, però, è arrivato proprio durante il duetto con Loredana Bertè. Qualcosa non funzionava nel sistema dei gobbi elettronici, i monitor che permettono agli artisti di seguire i testi durante l’esibizione. Bertè si era già accorta del problema, ma poco dopo è arrivata la conferma: il sistema era praticamente fuori uso. Pausini si è così ritrovata a dover riempire l’attesa mentre i tecnici cercavano di risolvere il guasto. Anziché fermare completamente lo spettacolo, la cantante ha preso il controllo della situazione e ha iniziato a parlare con il pubblico, improvvisando per diversi minuti. Ha scherzato sull’età, sui testi delle canzoni, sulla difficoltà di ricordare a memoria una scaletta così lunga e persino sul fenomeno delle canzoni che diventano improvvisamente virali su TikTok anni dopo la loro pubblicazione. Ha poi coinvolto una fan, affidandosi al cellulare per recuperare le parole di un brano, e ha continuato a giocare con la platea. Alla fine ha ammesso con ironia che, con tutti i gobbi fuori uso, qualche vuoto di memoria sarebbe stato inevitabile. Il pubblico ha risposto con applausi e risate. Per oltre dieci minuti, insomma, il concerto si è trasformato in uno spettacolo improvvisato.
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