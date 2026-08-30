Laura Pausini al Gran Premio di Monza il 6 settembre, prima artista sul circuito. Ma è già mistero sul nuovo singolo
In pista per la prima volta: Laura Pausini è la star designata per il Gran Premio di Monza del 6 settembre ma prima torna con nuova musica
Tra chi passerà la domenica del 6 settembre incollato allo schermo per il rombo dei motori, c’è chi invece accenderà la tv qualche minuto prima, per un motivo tutto diverso: ascoltare la voce di Laura Pausini sulla griglia di partenza di Monza. Il weekend del Gran Premio d’Italia di Formula 1 si apre quest’anno con una sorpresa tinta di tricolore, e la curiosità dei fan è già alle stelle: proprio mentre cresce l’attesa per l’autodromo brianzolo, la cantante ha lasciato cadere un indizio che sa di novità discografica.
Laura Pausini debutta a Monza: cos’è F1 Grid Gigs
Partiamo dai fatti. Laura Pausini aprirà ufficialmente il Gran Premio d’Italia, in programma domenica 6 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, nell’ambito del weekend di gara che scatta già il 4 settembre. Il palco sarà quello di F1 Grid Gigs presented by American Express, il format nato nel 2025 che trasforma la griglia di partenza in un concerto a cielo aperto nei minuti prima del via. Dopo le tappe di Austin e Miami, l’iniziativa sbarca per la prima volta in Italia, e al Tempio della Velocità sarà proprio lei, la cantante di Solarolo, ad aprire le danze: la prima artista chiamata su quel palco nella storia del circuito.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un onore che corona una carriera fuori dal comune: oltre 75 milioni di dischi venduti nel mondo, più di 8 miliardi di stream e un Grammy che, prima di lei, nessun altro artista italiano era mai riuscito a portare a casa. "Sarà davvero divertentissimo", ha anticipato Laura Pausini, raccontando di aver seguito tante gare da spettatrice, ma mai di essersi esibita in un weekend di Formula 1: un debutto che, dice, rende tutto ancora più emozionante. Per lei musica e motori condividono la stessa scarica di adrenalina, e l’idea di aprire l’evento sportivo più atteso dell’anno davanti a un pubblico unito dalla stessa passione la riempie di gioia.
Rimane da confermare se toccherà proprio a lei intonare l’inno di Mameli pochi istanti prima del semaforo verde, ma i tifosi più attenti la danno già per scontata. Intanto i biglietti della domenica sono già sold out: segno che l’attesa non è affatto un dettaglio secondario.
Il nuovo singolo di Laura Pausini: cosa nasconde la foto con le ali d’angelo
Mentre a Monza si scaldano i motori, sui social di Laura Pausini sta succedendo qualcos’altro. Nelle ultime ore l’artista ha pubblicato uno scatto che la ritrae di spalle, con un paio di ali d’angelo ben in vista, accompagnato da un’unica informazione: la data del 4 settembre.
Non è la prima volta che Laura Pausini gioca con indizi social fatti di immagini e poche parole, ed è proprio questo stile a scatenare puntualmente teorie e ipotesi in Rete. C’è chi scommette su un nuovo singolo inedito, chi invece pensa a un annuncio legato al prossimo capitolo discografico dopo Io canto 2. Al momento l’unica certezza resta quella data cerchiata sul calendario: bisognerà aspettare qualche giorno per scoprire cosa si nasconde davvero dietro quelle ali.
Tra un palco e l’altro, per Laura Pausini non c’è tempo per fermarsi: dopo Monza la aspetta una data live il 19 settembre a La Palma, nelle Canarie, prima della ripartenza del suo tour mondiale, che tra ottobre e novembre la porterà nei palazzetti più importanti d’Italia. Un autunno che si preannuncia scoppiettante quanto il weekend di motori che sta per cominciare.
Potrebbe interessarti anche
Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarla
Cerimonia di chiusura dei Mondiali, Laura Pausini conquista il palco con Robbie Will...
Laura Pausini rompe il silenzio sulle accuse di satanismo, la replica dopo la bufera scoppiata ai Mondiali: "Non vuole offendere"
Dalla celebrazione della finale dei Mondiali a una bufera senza precedenti: alcuni c...
Finale Mondiale, il podio del cringe: Ronaldo in tuta, la ‘palpata’ a Laura Pausini e l'halftime show che divide
Lo spettacolo dell’intervallo della finalissima ha regalato momenti di spettacolo (a...
Mondiali, Robbie Williams replica alle polemiche: “Cocaina? No, erano caramelle.” Dopo la palpatina a Laura Pausini non si placa la bufera
Il cantante britannico ha voluto fare chiarezza rispondendo con ironia al filmato ci...
Laura Pausini stratega sopraffina: perde milioni in Italia ma domina il mondo. Come ha blindato il suo impero (con l'aiuto della famiglia)
Con i conti in rosso dal 2020, Laura Pausini prepara la zampata al bilancio con un b...
Biagio Antonacci trasforma un balcone di Lucera in un palco: il canto collettivo emoziona la città (e Laura Pausini)
Biagio Antonacci sorprende Lucera con un’esibizione dal balcone: voce, pubblico e un...
Laura Pausini, il duetto a sorpresa con Camila Cabello: “La voce di una dea”. Il compleanno speciale a Miami
Durante il grande show di Miami, le due cantanti hanno duettato insieme sulle note d...
L’Eredità Summer, Marco Liorni protesta con Laura Pausini: “Siamo afflitti dalla sua canzone”
Il conduttore de L'Eredità Summer scherza sul brano La solitudine e poi vive un fina...