Laura Pausini al Gran Premio di Monza il 6 settembre, prima artista sul circuito. Ma è già mistero sul nuovo singolo In pista per la prima volta: Laura Pausini è la star designata per il Gran Premio di Monza del 6 settembre ma prima torna con nuova musica

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Tra chi passerà la domenica del 6 settembre incollato allo schermo per il rombo dei motori, c’è chi invece accenderà la tv qualche minuto prima, per un motivo tutto diverso: ascoltare la voce di Laura Pausini sulla griglia di partenza di Monza. Il weekend del Gran Premio d’Italia di Formula 1 si apre quest’anno con una sorpresa tinta di tricolore, e la curiosità dei fan è già alle stelle: proprio mentre cresce l’attesa per l’autodromo brianzolo, la cantante ha lasciato cadere un indizio che sa di novità discografica.

Laura Pausini debutta a Monza: cos’è F1 Grid Gigs

Partiamo dai fatti. Laura Pausini aprirà ufficialmente il Gran Premio d’Italia, in programma domenica 6 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, nell’ambito del weekend di gara che scatta già il 4 settembre. Il palco sarà quello di F1 Grid Gigs presented by American Express, il format nato nel 2025 che trasforma la griglia di partenza in un concerto a cielo aperto nei minuti prima del via. Dopo le tappe di Austin e Miami, l’iniziativa sbarca per la prima volta in Italia, e al Tempio della Velocità sarà proprio lei, la cantante di Solarolo, ad aprire le danze: la prima artista chiamata su quel palco nella storia del circuito.

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Un onore che corona una carriera fuori dal comune: oltre 75 milioni di dischi venduti nel mondo, più di 8 miliardi di stream e un Grammy che, prima di lei, nessun altro artista italiano era mai riuscito a portare a casa. "Sarà davvero divertentissimo", ha anticipato Laura Pausini, raccontando di aver seguito tante gare da spettatrice, ma mai di essersi esibita in un weekend di Formula 1: un debutto che, dice, rende tutto ancora più emozionante. Per lei musica e motori condividono la stessa scarica di adrenalina, e l’idea di aprire l’evento sportivo più atteso dell’anno davanti a un pubblico unito dalla stessa passione la riempie di gioia.

Rimane da confermare se toccherà proprio a lei intonare l’inno di Mameli pochi istanti prima del semaforo verde, ma i tifosi più attenti la danno già per scontata. Intanto i biglietti della domenica sono già sold out: segno che l’attesa non è affatto un dettaglio secondario.

Il nuovo singolo di Laura Pausini: cosa nasconde la foto con le ali d’angelo

Mentre a Monza si scaldano i motori, sui social di Laura Pausini sta succedendo qualcos’altro. Nelle ultime ore l’artista ha pubblicato uno scatto che la ritrae di spalle, con un paio di ali d’angelo ben in vista, accompagnato da un’unica informazione: la data del 4 settembre.

Non è la prima volta che Laura Pausini gioca con indizi social fatti di immagini e poche parole, ed è proprio questo stile a scatenare puntualmente teorie e ipotesi in Rete. C’è chi scommette su un nuovo singolo inedito, chi invece pensa a un annuncio legato al prossimo capitolo discografico dopo Io canto 2. Al momento l’unica certezza resta quella data cerchiata sul calendario: bisognerà aspettare qualche giorno per scoprire cosa si nasconde davvero dietro quelle ali.

Tra un palco e l’altro, per Laura Pausini non c’è tempo per fermarsi: dopo Monza la aspetta una data live il 19 settembre a La Palma, nelle Canarie, prima della ripartenza del suo tour mondiale, che tra ottobre e novembre la porterà nei palazzetti più importanti d’Italia. Un autunno che si preannuncia scoppiettante quanto il weekend di motori che sta per cominciare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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