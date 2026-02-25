Laura Pausini, chi è la figlia Paola che l’ha fatta commuovere a Sanremo: il papà, i fratelli e il link con Paola Cortellesi Paola Carta, nata dall’amore con Paolo Carta, è il centro della vita di Laura Pausini: il fratellastro Holden e l’amicizia con Paola Cortellesi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Sul palco del Festival di Sanremo 2026 l’emozione di Laura Pausini è stata palpabile fin dai primi passi sulla scalinata dell’Ariston. Accanto alla gioia per il ruolo di co-conduttrice, però, c’era anche un momento più intimo che l’ha fatta commuovere. A sostenerla, dietro le quinte, la persona più importante della sua vita: la figlia Paola. Un biglietto semplice, un mazzo di fiori bianchi e poche parole cariche d’amore sono bastati a sciogliere l’artista romagnola.

Il bigliettino di Paola che ha commosso Laura Pausini a Sanremo 2026

Durante la sua prima serata al Festival, voluta da Carlo Conti per tutte e cinque le puntate, Laura Pausini ha vissuto un turbinio di emozioni. Reduce anche da settimane non semplici, tra polemiche social e commenti sul progetto "Io canto 2", la cantante ha potuto contare sull’abbraccio della sua famiglia. A sorprenderla è stata proprio Paola, nata l’8 febbraio 2013. La ragazzina le ha fatto trovare un mazzo di fiori accompagnato da un messaggio scritto a mano: "In bocca al lupo mamma. Ti voglio tanto bene, Paola". Parole essenziali, ma potentissime. Per un’artista abituata ai palchi internazionali, dalle tournée mondiali ai Grammy Latini, è bastato quel pensiero per ritrovare il centro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è la prima volta che Laura racconta quanto la figlia sia il suo punto fermo. In passato le ha dedicato parole dolcissime sui social, definendola "il posto più bello sulla mappa del mondo". E proprio Paola, con la sua spontaneità, è stata anche la "regista" silenziosa di una scelta importante: il matrimonio dei genitori nel 2023, celebrato in gran segreto dopo anni di richieste affettuose da parte sua.

Chi è Paola Carta: il papà Paolo Carta, il fratellastro Holden e l’amicizia con Paola Cortellesi

Paola è l’unica figlia nata dall’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta, chitarrista e produttore musicale che da anni accompagna la cantante sul palco. Musicista di lunga esperienza, Carta ha collaborato con grandi nomi italiani e internazionali e ha costruito una famiglia numerosa. Dal precedente matrimonio, infatti, Paolo Carta ha avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph, conosciuto artisticamente come Holden. Proprio Holden è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistando il pubblico con il suo stile urban-pop. Paola, quindi, è cresciuta in un contesto ricco di stimoli artistici, ma sempre protetta dall’eccessiva esposizione mediatica.

C’è poi un dettaglio curioso che lega la sua nascita a un’altra grande protagonista dello spettacolo italiano, Paola Cortellesi. Quando Paola è venuta al mondo, anche l’attrice aveva da poco avuto una bambina, chiamata Laura. Scoperta questa coincidenza, la Pausini ha voluto conoscerla: da quell’incontro è nata un’amicizia sincera tra le due artiste, tanto che Cortellesi è stata invitata al matrimonio intimo della cantante. Oggi Paola cresce tra musica, racconti e creatività – ama cantare, ballare e inventare storie – ma i genitori hanno sempre ribadito la volontà di garantirle un’adolescenza il più possibile normale.

Potrebbe interessarti anche