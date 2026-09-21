Laura Pausini, il duetto da brividi con Shakira sulle note di Antología: “Un grande regalo, aveva gli occhi lucidi” La cantante romagnola è stata invitata dalla collega colombiana sul palco di Madrid, durante il suo tour. Poi l'emozione e le parole di stima per l'amica. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Due icone della musica latina sul palco insieme. È accaduto ieri a Madrid, quando per la prima volta Laura Pausini e Shakira hanno duettato allo Estadio Shakira, dove la star colombiana sta tenendo la residency spagnola del suo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pausini è stata chiamata a performare sulle note di "Antología", pezzo iconico della collega che lei stessa ha incluso nell’ultimo album "Yo Canto 2". E a seguire, pare che proprio Shakira si sia commossa per il momento memorabile che ha condiviso sul palcoscenico. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Laura Pausini, il duetto memorabile con Shakira a Madrid

Laura Pausini e Shakira si sono ritrovate a Madrid, durante una delle serate previste nell’attesissimo Las Mujeres Ya No Lloran World Tour dell’artista colombiana. E insieme, per la gioia dei fan presenti, hanno dato vita a uno dei duetti più iconici della musica latina contemporanea. È avvenuto ieri, allo Estadio Shakira nella capitale spagnola, dove la nostra connazionale ha cantato sulle note di "Antología", brano che lei stessa ha deciso di includere nell’ultimo album di cover "Yo Canto 2", dedicato ai più grandi successi della musica spagnola (e tra l’altro candidato ai prossimi Latin Grammy nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional).

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Una scelta che deve aver riempito di orgoglio Shakira, portandola quindi a invitare Pausini sul palcoscenico per una versione a due inedita. Il risultato è stato un momento prezioso, a livello artistico e umano, che è anche il punto di arrivo di una conoscenza reciproca che parte da lontano. "Conosco Shakira da più di 30 anni, abbiamo cominciato insieme quando avevamo 18 anni", ha raccontato Pausini, come riporta Billboard Italia. "Abbiamo tantissime cose in comune. Non solamente il nostro inizio di carriera, ma anche la mia prima figlia e il suo primo figlio sono nati nello stesso momento".

"Shakira", ha aggiunto l’italiana, "è una donna molto forte che ci ha insegnato attraverso la sua musica come poter rialzarsi e ricominciare. Ammiro la sua perseveranza e il suo modo di continuare a fare la sua arte. La rende unica". E poi è arrivato il commento sull’esibizione: "Sono stata molto felice, aveva anche gli occhi lucidi e questo è stato un grande regalo per me".

Il tour in arrivo di Laura Pausini

L’apparizione di Laura Pausini sul palco di Madrid precede di poche settimane il suo ritorno sulle scene, con l’avvio delle parte europea del suo WORLD TOUR 2026/2027. Ecco tutte le date in arrivo nel nostro continente:

27 ottobre 2026 (20:00) – Rockhal, Lussemburgo, Lussemburgo

(20:00) – Rockhal, Lussemburgo, 30 ottobre 2026 (20:00) – Palais Nikaïa, Nizza, Francia

1 novembre 2026 (19:00) – Arena Genf, Ginevra, Svizzera

3 novembre 2026 (21:00) – Unipol Arena, Bologna, Italia

4 novembre 2026 (21:00) – Unipol Arena, Bologna, Italia

6 novembre 2026 (21:00) – Nelson Mandela Forum, Firenze, Italia

7 novembre 2026 (21:00) – Nelson Mandela Forum, Firenze, Italia

2 giugno 2027 (21:00) – Stadio Guido Teghil, Lignano Sabbiadoro, Italia

12 giugno 2027 (21:00) – Stadio Franco Scoglio, Messina, Italia

19 giugno 2027 (21:00) – Stadio San Nicola, Bari, Italia

26 giugno 2027 (21:00) – Stadio Adriatico, Pescara, Italia

3 luglio 2027 (21:00) – Stadio Olimpico, Roma, Italia

28 ottobre 2027 (19:45) – The Royal Albert Hall, Londra, Regno Unito

9 novembre 2027 (21:00) – PalaSele, Eboli, Italia

12 novembre 2027 (20:00) – LDLC Arena, Lione-Décines, Francia

14 novembre 2027 (20:00) – Accor Arena, Parigi, Francia

21 novembre 2027 (19:30) – Scandinavium, Göteborg, Svezia

24 novembre 2027 (19:45) – Ziggo Dome, Amsterdam, Paesi Bassi

30 novembre 2027 (20:00) – Arena Zagreb, Zagabria, Croazia.

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