Laura Pausini, ospiti super nel nuovo album: il duetto da sogno con Annalisa e Achille Lauro
Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con Julien Lieb sulle note di ‘Due vite’ di Marco Mengoni
Laura Pausini fa spazio ai grandi della musica italiana (e non solo). All’interno del nuovo album Io Canto 2, infatti, ci saranno anche dei duetti da sogno; in un disco di cover la cantante collaborerà con alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale nostrano sulle note di grandissimi successi. Tra gli ‘ospiti’ spicca il nome di Annalisa; scopriamo tutti i dettagli e la tracklist completa.
Laura Pausini con Annalisa e Achille Lauro nel nuovo disco
Giorni di grandi novità sui profili social di Laura Pausini. A poco più di una settimana dall’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti, infatti, nel pomeriggio di oggi giovedì 22 gennaio 2026 la cantante ha svelato la tracklist del suo nuovo album: Io Canto 2. In uscita il prossimo 6 febbraio, il nuovo disco di cover vedrà dei feat prestigiosissimi, con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana (e non solo) che canteranno insieme a Laura varie hit del passato. Duetti super come quello con Annalisa sulle note di ‘Ma che freddo fa’ di Nada (uscita nel 1969), ma anche quello con Achille Lauro per ’16 Marzo’, brano dello stesso cantante.
Dopo le critiche per il singolo La dernièr chanson (Due vite di Marco Mengoni) con Julien Lieb, dunque, Laura Pausini spazza via le polemiche con una tracklist di lusso. Sulla questione era intervenuto anche Fiorello con uno sketch a La Pennicanza; ora, a poco più di una settimana dall’uscita del nuovo disco, la curiosità è tanta, anche perché nel disco ci saranno cover di brani storici come ‘Non sono una signora’ di Loredana Bertè, ‘Un senso’ di Vasco Rossi o ‘Dettagli’ della compianta Ornella Vanoni.
Di seguito la tracklist completa del nuovo album di Laura Pausini Io Canto 2, in uscita il prossimo 6 febbraio:
- Ritorno Ad Amare (Biagio Antonacci) – 2001
- Quanno Chiove (Pino Daniele) – 1980
- Quem De Nós Dois Con Ana Carolina E Ferrugem (Ana Carolina) – 2001
- Dettagli (Ornella Vanoni) 1973
- Immensamente (Umberto Tozzi) – 1987
- 16 Marzo Con Achille Lauro (Achille Lauro) – 2020
- Hai Scelto Me (Zucchero) – 1987
- La Isla Bonita (Madonna) – 1986
- E Poi (Giorgia) – 1994
- Felicita’ Con Lucio Dalla (Lucio Dalla) – 1988
- Já Sei Namorar (Tribalistas) – 2002
- Ma Che Freddo Fa Con Annalisa (Nada) – 1969
- Un Senso (Vasco Rossi) – 2004
- Non Sono Una Signora (Loredana Bertè) – 1982
- Ci Vorrebbe Il Mare (Marco Masini) -1990
- La Dernière Chanson (Due Vite) con Julien Lieb (Marco Mengoni) – 2023
- Wenn Du An Wunder Glaubst (Mina) – 1963
Deluxe:
- Fratello Sole Sorella Luna (Claudio Baglioni) – 1972
- Oo Céu Dentro De Um Quarto – 2026
- Il Cielo In Una Stanza (Mina) – 1960
- This World We Love In (Mina) – 1960
