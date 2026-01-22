Laura Pausini, ospiti super nel nuovo album: il duetto da sogno con Annalisa e Achille Lauro Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con Julien Lieb sulle note di ‘Due vite’ di Marco Mengoni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Laura Pausini fa spazio ai grandi della musica italiana (e non solo). All’interno del nuovo album Io Canto 2, infatti, ci saranno anche dei duetti da sogno; in un disco di cover la cantante collaborerà con alcuni degli artisti più importanti del panorama musicale nostrano sulle note di grandissimi successi. Tra gli ‘ospiti’ spicca il nome di Annalisa; scopriamo tutti i dettagli e la tracklist completa.

Laura Pausini con Annalisa e Achille Lauro nel nuovo disco

Giorni di grandi novità sui profili social di Laura Pausini. A poco più di una settimana dall’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti, infatti, nel pomeriggio di oggi giovedì 22 gennaio 2026 la cantante ha svelato la tracklist del suo nuovo album: Io Canto 2. In uscita il prossimo 6 febbraio, il nuovo disco di cover vedrà dei feat prestigiosissimi, con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana (e non solo) che canteranno insieme a Laura varie hit del passato. Duetti super come quello con Annalisa sulle note di ‘Ma che freddo fa’ di Nada (uscita nel 1969), ma anche quello con Achille Lauro per ’16 Marzo’, brano dello stesso cantante.

Dopo le critiche per il singolo La dernièr chanson (Due vite di Marco Mengoni) con Julien Lieb, dunque, Laura Pausini spazza via le polemiche con una tracklist di lusso. Sulla questione era intervenuto anche Fiorello con uno sketch a La Pennicanza; ora, a poco più di una settimana dall’uscita del nuovo disco, la curiosità è tanta, anche perché nel disco ci saranno cover di brani storici come ‘Non sono una signora’ di Loredana Bertè, ‘Un senso’ di Vasco Rossi o ‘Dettagli’ della compianta Ornella Vanoni.

Di seguito la tracklist completa del nuovo album di Laura Pausini Io Canto 2, in uscita il prossimo 6 febbraio:

Ritorno Ad Amare (Biagio Antonacci) – 2001 Quanno Chiove (Pino Daniele) – 1980 Quem De Nós Dois Con Ana Carolina E Ferrugem (Ana Carolina) – 2001 Dettagli (Ornella Vanoni) 1973 Immensamente (Umberto Tozzi) – 1987 16 Marzo Con Achille Lauro (Achille Lauro) – 2020 Hai Scelto Me (Zucchero) – 1987 La Isla Bonita (Madonna) – 1986 E Poi (Giorgia) – 1994 Felicita’ Con Lucio Dalla (Lucio Dalla) – 1988 Já Sei Namorar (Tribalistas) – 2002 Ma Che Freddo Fa Con Annalisa (Nada) – 1969 Un Senso (Vasco Rossi) – 2004 Non Sono Una Signora (Loredana Bertè) – 1982 Ci Vorrebbe Il Mare (Marco Masini) -1990 La Dernière Chanson (Due Vite) con Julien Lieb (Marco Mengoni) – 2023 Wenn Du An Wunder Glaubst (Mina) – 1963

Deluxe:

Fratello Sole Sorella Luna (Claudio Baglioni) – 1972 Oo Céu Dentro De Um Quarto – 2026 Il Cielo In Una Stanza (Mina) – 1960 This World We Love In (Mina) – 1960

