Laura Pausini, la difesa dei diritti civili a Le Iene: “Se avessi avuto un figlio gay sarebbe stato fortunato”. Ma l’intervista online sparisce (per poco) La cantante romagnola è stata intervista da Wad per il programma di Italia 1, a margine dell’Isla Bonita Love Festival delle Canarie, evento dedicato all’inclusività. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Laura Pausini non ha deluso i fan, ieri sera, nell’intervista andata in onda a Le Iene su Italia 1. La cantante romagnola, incontrata da Wad (Michele Caporosso) dietro le quinte dell’Isla Bonita Love Festival delle Canarie, evento dedicato all’inclusività, ha espresso con decisione il proprio pensiero sui diritti LGBTQIA+ e non solo. Ribadendo ancora una volta il proprio ruolo di paladina delle diversità, con tanto di stoccata (indiretta) al generale Vannacci. Ma per qualche ora, il video dell’intervista è sparito dal web. Salvo poi ricomparire dopo la risoluzione di alcuni problemi tecnici. Ecco tutti i dettagli.

Laura Pausini, l’intervento sui diritti civili nell’intervista a Le Iene

"Mi sono schierata nell’ambito dell’omosessualità quando avevo 20 anni". Così ha esordito Laura Pausini nell’intervista rilasciata a Wad, in onda ieri sera durante Le Iene, mettendo subito in chiaro la sua posizione sui diritti civili. "Sono 33 anni che racconto un po’ chi sono. Non ho mai cantato una canzone che non parli di ciò in cui credo. È tutto sull’inclusività e sul fatto che non ci possono essere muri. La pace si raggiunge solo quando non si accetta ma si vive la diversità con amore".

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"Non si dovrebbero dividere in categorie le persone che amano", ha poi proseguito l’artista italiana, a margine del suo concerto alle Canarie, "a me piace pensare che viviamo tutti per essere arricchiti dalle diversità. Cioè le diversità devi saperle comprendere. La libertà nel 2026 è tutto quello che nessun Paese ha attualmente; è gravissimo che la politica vada a scavare nella scelta sessuale di un cittadino. Quando si è messo in pratica realmente l’articolo 3 della Costituzione? In nessuna epoca".

Poi è arrivata una confessione ancora più personale: "Io ho desiderato tantissimo avere un figlio e ho fatto molta fatica. Ho sempre avuto una stanza pronta, l’avevo colorata di lilla. Mi chiedevano perché non l’avessi fatta rosa o azzurra e ho sempre risposto: ‘Perché lo deciderà lei o lui qual è il suo colore preferito. Se nasce gay, non mi interessa’. Nel corso degli anni, ho capito che se avessi avuto un figlio o una figlia omosessuale sarebbe stato/a fortunato/a nella mia casa. Un po’ ci ho sperato".

La riposta di Pausini a Vannacci e il ‘giallo’ (risolto) del video sparito

Nel corso dell’intervista, l’inviato de Le Iene ha anche letto a Pausini due dichiarazioni di Vannacci, senza però fare il nome del politico. "Chi ha detto ‘Cari omosessuali, normali non siete, fatevene una ragione’?", ha chiesto Wad all’artista. E la risposta di Laura è stata lapidaria: "Il diavolo?". Nel frattempo, nelle ultime ore era stato segnalato da Today il fatto che l’intervista alla cantante non risultasse più disponibile sul sito di Mediaset Infinity. Ma il disguido è subito stato chiarito dal programma di Italia 1, contattato per chiarimenti da FQMagazine: "C’è stato un problema tecnico risolvibile in poco tempo, a breve tornerà tutto online nella versione integrale come è stata vista ieri nella puntata". I fan dell’artista potranno quindi tornare a godersi l’intervista integrale senza problemi.

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