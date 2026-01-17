Laura Pausini, la cover di Mengoni non piace e lo staff stronca le critiche: “A cosa è servito?” I fan di Marco Mengoni insorgono per la cover di Laura Pausini, ma lo staff della cantante non ci sta: risposte piccate e commenti che lasciano senza parole.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Laura Pausini è una delle voci più belle della musica italiani, anzi della musica in generale, e questo è un dato di fatto. Ma ciò, a quanto pare, non la rende immune alle critiche dei fan che, da giorni, non fanno altro che commentare negativamente la reinterpretazione della Pausini della canzone di Marco Mengoni, La Dernière Chanson. Vediamo nello specifico cos’è successo.

Laura Pausini nel mirino dei fan per la cover di Mengoni: lo staff sbotta

Non bastava Gianluca Grignani a non aver gradito la reinterpretazione della sua canzone La Mia Storia Tra Le Dita, fatta da Laura Pausini, ma adesso è tutto l’album della cantante a far discutere. La cover della cantante de La Dernière Chanson, di Marco Mengoni, non è piaciuta ai fan del cantante. Alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto sui social, ma lo staff di Pausini ha risposto in maniera decisa. A un commento che diceva "Solo Mengoni la può cantare… non mi piace rifatta da nessun altro" lo staff ha replicato: "Ottimo, allora non ascoltarla! Non è un’inchiesta comunque! Non viene chiesta l’opinione di nessuno. Questo è il lancio dell’omaggio in francese che Laura Pausini fa a Marco Mengoni. LPSTAFF". Un altro utente ha scritto: "Io sono fan della Pausini e a parere mio bella canzone e bel duetto di voci ma, con tutto il rispetto, questa canzone deve essere cantata solo da Mengoni!", ricevendo come risposta: "Cioè nessun fan (come Laura lo è di Marco) può dunque cantarla e omaggiarlo? Che strano concetto di condividere la musica. LPSTAFF". Quando qualcuno ha domandato "Ma questa non riesce più a fare canzoni sue?", lo staff ha sbottato: "QUESTA CHI SAREBBE SCUSI? Noi stiamo lanciando un disco omaggio ai cantautori italiani. Se lei sta scrivendo qui significa che segue Laura. Non si era accorta che da 6 mesi prepariamo il lancio del disco di cover IO CANTO 2 in uscita il 6 febbraio? Forse una distrazione? O forse è qui a denigrare senza avere una ragione per farlo? LPSTAFF".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche un commento semplice come "Non mi piace" ha ricevuto una risposta tagliente: "In realtà questo non è un sito di inchieste! non vengono pubblicati contenuti per sapere se vanno bene o meno. Non piace? Perfetto. Scriverlo a lei, a cosa ti è servito? A darle un dispiacere? A cosa altro? LPSTAFF".

Fan spiazzati dalle risposte dello staff di Laura Pausini

Non si può di certo dire che lo staff di Laura Pausini ci sia andato leggero nel rispondere ai commenti. Molti utenti sono rimasti sorpresi dalle reazioni, commentando la vicenda anche su X. Probabilmente Laura Pausini stessa non è coinvolta direttamente, visto che a dicembre aveva annunciato il suo allontanamento dai social.

Potrebbe interessarti anche