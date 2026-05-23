Laura Pausini, il concerto sospeso all'improvviso rischia di rovinare tutto: allarme tra il pubblico a Orlando. Il motivo Continua il tour mondiale a supporto di "Yo Canto 2" con l'ultimo concerto trionfale a Orlando che purtroppo è stato interrotto. Il motivo spiegato da Laura Pausini

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Laura Pausini sa che magia dei grandi eventi live è, in parte, merito della loro totale imprevedibilità. Perché si crea un’alchimia unica tra l’artista sul palco e le migliaia di persone nel palazzetto, come un filo invisibile che unisce tutti. Ma cosa succede quando questo incantesimo rischia di spezzarsi a un passo dal traguardo? È la domanda che si sono posti i tantissimi fan accorsi a Orlando per una delle tappe più attese dello Yo Canto World Tour dell’artista romagnola. Quella che doveva essere una serata di pura festa si è trasformata, negli ultimi minuti, in un momento di autentico panico.

Laura Pausini, una serata perfetta spezzata sul più bello

Il concerto nella celebre città della Florida, nota in tutto il mondo per i suoi parchi tematici, stava procedendo sotto i migliori auspici. L’arena era completamente sold out, carica di un’energia speciale. E il pubblico delle grandi occasioni stava accompagnando la cantante faentina in un viaggio emozionante attraverso i suoi più grandi successi. Poi, all’improvviso, il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: proprio mentre l’evento volgeva al termine, alla penultima canzone in scaletta, si è attivato l’allarme antincendio della struttura.

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In un attimo, la musica si è spenta ed è scattato l’allarme tra il pubblico a Orlando. Per qualche minuto si è temuto il peggio e il rischio che l’evento venisse rovinato del tutto a pochi metri dal traguardo è stato reale. Fortunatamente, i controlli di sicurezza immediati hanno svelato il motivo del caos: si è trattato soltanto di un falso allarme. Nessun pericolo, dunque, e nessuna conseguenza per l’incolumità dei presenti, se non un comprensibile brivido di spavento che ha temporaneamente congelato l’atmosfera.

Il trionfo del multiculturalismo e un sogno che si avvera

Nonostante l’imprevisto tecnico, l’essenza di quello che Laura Pausini ha definito come uno dei concerti più belli dell’intero tour non è stata minimamente scalfita. L’artista è infatti rimasta colpita dalla straordinaria natura multiculturale della platea. Davanti a lei si è radunato un insieme di culture impressionante: americani, latinoamericani, brasiliani, italiani, francesi e spettatori provenienti da ogni angolo del mondo.

Questo show a Orlando, del resto, portava con sé un’emozione speciale per la cantante. Molti anni fa, mentre si esibiva in uno dei famosi parchi della Florida all’inizio della sua carriera internazionale, Laura guardava le grandi arene intorno chiedendosi con un pizzico di speranza: "Chissà se un giorno riuscirò a cantare qui?".

La risposta è arrivata nella serata del 22 maggio, in una notte in cui le emozioni e le risate hanno superato di gran lunga la paura del falso allarme. Il sogno di quella ragazza partita da Solarolo si è ufficialmente compiuto. Il grande spavento finale si è così sciolto in un immenso ringraziamento da parte dell’artista verso un pubblico che non ha smesso un secondo di proteggerla con il proprio affetto, trasformando un potenziale disastro in un ricordo memorabile.

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