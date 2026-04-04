Laura Pausini, brividi al concerto di Barcellona: proposta di matrimonio gay, la reazione (inaspettata) della cantante In occasione del concerto che ha tenuto a Barcellona Laura Pausini ha assistito a una scena emozionante, una proposta di matrimonio gay, nessuno si aspettava il suo gesto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Partecipare a un concerto con qualcuno che a noi è caro può essere naturale, ma quello che è accaduto all’ultimo live di Laura Pausini è davvero particolare e ha colpito la stessa cantante. All’evento del suo "Yo Canto World Tour" sul palco del Palau Sant Jord di Barcellona si è infatti verificato un fuori programma che nessuno si sarebbe aspettato, una proposta di matrimonio tra due ragazzi che ha suscitato emozione tra tutti i presenti che hanno assistito alla scena.

La proposta di matrimonio al concerto di Laura Pausini

Archiviata la parentesi al Festival di Sanremo dove ha affiancato Carlo Conti, Laura Pausini è alle prese con un tour internazionale, a conferma di come sia amatissima oltre i nostri confini, iniziato dal Navarra Arena di Pamplona, con una data inaugurale sold out, per poi proseguire con le tappe di Arona (Tenerife) il 29 marzo, Barcellona il 2 aprile, Valencia questa sera e concludersi a Madrid il 6 aprile. La tappa che si è svolta nella città catalana non sarà però ricordata solo per le esibizioni della cantante, ma per qualcosa di inaspettato che l’ha coinvolta in prima persona.

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Due ragazzi hanno infatti interrotto la sua interpretazione per diventare protagonisti di un momento che ricorderanno per tutta la vita. I due si sono infatti scambiati una proposta di matrimonio davanti a tutti i presenti, visibilmente emozionati, ma contenti di avere condiviso con gli altri spettatori la loro promessa d’amore.

L’artista romagnola non è rimasta però a guardare, ha condiviso con loro la gioia che stavano provando, per questo ha deciso di fare un regalo ai due fan, ben sapendo come questo avrebbe fatto piacere non solo a loro, ma anche a tutti gli altri. Laura ha infatti deciso di dedicargli una delle sue canzoni più romantiche, "En La Puerta De Al Lado", brano che ha tratto ispirazione da una vera storia d’amore, quindi davvero perfetta per i due innamorati.

Non è la prima volta, a dire la verità, che alcuni appassionati di Laura Pausini approfittano dei suoi concerti per chiedere la mano all’amato/a, ben sapendo come lei si senta decisamente partecipe dei loro sentimenti. Del resto, l’interprete de "La Solitudine" ha manifestato in più occasioni il suo sostegno alla comunità LGBT+, mettendo in evidenza un concetto che purtroppo ancora oggi non è così scontato, ovvero "l’amore è amore", indipendentemente dal sesso delle due persone che hanno una relazione. A conferma di questo c’è stato un gesto di cui lei si era resa protagonista nel 2013, arrivando minacciare l’espulsione di un ragazzo dal suo fan club a causa di alcune espressioni omofobe che aveva utilizzato.

Anzi, non aveva alcun timore di ammettere il motivo che l’aveva spinta a rimandare il suo matrimonio con Paolo Carta, a cui è legata da tantissimi anni. I due avevano infatti deciso da tempo di sposarsi, ma ritenevano ingiusto farlo in una fase in cui le unioni gay non erano ancora ammesse nel nostro Paese: " Io non mi sarei mai sposata se non avessi avuto gli stessi diritti dei miei più cari amici, mi sembrava un’ingiustizia. Io non mi sono sposata in chiesa, mi sono sposata come tutte le persone che si amano e hanno il diritto di farlo" – aveva detto in un’intervista.

I siparietti inaspettati sono quasi una costante nei concerti di Laura, a Tenerife, ad esempio, era stata lei a bloccare tutto notando davanti a sé una scena che non poteva lasciarla indifferente. Una signora, infatti, era intenta a mangiare, lei si è quindi rivolta alla diretta interessata: "Signora, scusi signora. Ma si sta mangiando una pizza davanti a me? Anche io la voglio", le ha detto. Questo ha inevitabilmente generato le risate di tutti, a conferma di come l’ironia e la capacità di sdrammatizzare siano due caratteristiche distintive, che non ha perso nemmeno ora che è una delle artiste più amate a livello internazionale. Il momento era stato immortalato ed era in breve tempo diventato virale sul web, ottenendo tantissimi commenti positivi da parte di chi aveva avuto modo di osservare l’accaduto.

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