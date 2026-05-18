Laura Pausini, il duetto a sorpresa con Camila Cabello: “La voce di una dea”. Il compleanno speciale a Miami Durante il grande show di Miami, le due cantanti hanno duettato insieme sulle note di Viveme, per poi lasciarsi andare a complimenti reciproci. Cosa è successo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’iconica Laura Pausini è attualmente impegnata nel suo Yo canto World Tour 2026-2027 che la sta portando a calcare i grandi palchi di tutto il mondo con la sua musica. Dopo aver concluso le tappe sudamericane, sabato 16 maggio (giorno del suo compleanno), Laura è sbarcata negli Stati Uniti dando vita a uno show spettacolare al Kaseya Center di Miami, alla presenza di ben 20mila persone. Ad un certo punto della serata, la cantante ha però sorpreso il suo caloroso pubblico con un regalo davvero emozionante: Camila Cabello, che dopo essere entrata in scena ha duettato con Laura sulle note di una delle sue canzoni più celebri: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Laura Pausini e Camila Cabello, il duetto a sorpresa è da brividi

Ebbene sì, in occasione del suo 52esimo compleanno, Laura Pausini ha deciso di fare a sé stessa e al pubblico di Miami un regalo veramente speciale. Nel corso del suo show Kaseya Center, Laura ha invitato sul palco Camila Cabello, la cantautrice e attrice cubana naturalizzata statunitense reduce da successi mondiali che hanno scalato le classifiche internazionali. Dopo essere entrata in scena, sotto gli applausi e gli sguardi increduli del pubblico presente, Camila ha iniziato a intonare Viveme, la versione spagnola del successo Vivimi. Subito dopo, anche Laura Pausini ha ricominciato a cantare continuando il brano in italiano. Il duetto delle due artiste ha letteralmente incantato e commosso il pubblico.

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Camilla Cabello e la dedica a Laura Pausini: "Buon compleanno regina!"

Alla fine del duetto, Camilla Cabello ha dunque ringraziato Laura facendole degli auguri veramente speciali. "Buon compleanno regina! Ti adoro". A quel punto, Laura ha raccontato al pubblico l’emozione di avere Camila sul palco con lei, un regalo desiderato e richiesto proprio da lei in prima persona. "Tu sei il mio regalo di compleanno. Quando tutti quelli che lavorano con me mi hanno chiesto che cosa volessi, io ho risposto che non avrei voluto qualcosa di materiale, ma che mi sarebbe piaciuto cantare con te. Quando mi hai detto che saresti venuta sono stata così felice". Immediata la risposta della Cabello: "Per te qualsiasi cosa, tu sei una regina e questo per me è un sogno. Ora torno a godermi il resto dello show con il pubblico di Miami".

Le dediche reciproche sono poi continuate anche sui social, dove Camilla ha pubblicato un breve video della loro esibizione scrivendo: "Ricordi nostalgici di me che cantavo questa canzone nella mia cameretta quando avevo solo dodici anni, sognando sempre a occhi aperti. La voce di una dea, ti voglio bene, è un onore cantare con te". Anche in questo caso non è mancata la risposta di Laura Pausini: "Avevo un desiderio per il mio compleanno… cantare con te, e si è realizzato! Grazie per la tua amicizia e il tuo affetto. Amo la tua voce, e amo poter condividere la mia voce con la tua. Sei un amore. La mia casa sarà sempre la tua! Grazie per tutto".

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