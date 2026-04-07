Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. E lei urla a un fan: “Dopo andiamo a sc*****”
La quinta tappa europea del tour mondiale della cantante è stato un altro successo, con tantissime star tra il pubblico: cos’è successo
Laura Pausini viaggia a mille all’ora. Ieri lunedì 6 aprile 2026, infatti, alla Movistar Arena di Madrid si è tenuta la quinta tappa del nuovo tour mondiale della cantante, un altro successo per continuare a festeggiare i suoi trent’anni di carriera. Tra il pubblico c’erano anche tantissime star, ma è stato il palco ad avere regalato le emozioni (e i siparietti) migliori. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Laura Pausini, il concerto di Madrid: presente anche Can Yaman
Lo scorso 27 marzo a Pamplona si è aperto l’Io Canto World Tour 2026/27, l’undicesima tournée di Laura Pausini per portare il suo nuovo album Io Canto 2 in giro per il mondo e per celebrare i trent’anni di carriera. Ieri la quinta tappa spagnola (l’ultima prima della fase sudamericana che partirà in Uruguay tra pochi giorni, poi sarà la volta di Stati Uniti e infine Italia) è stata un altro successo, soprattutto mediatico. Alla Movistar Arena di Madrid c’erano infatti anche tantissime stelle, a partire da Can Yaman, ma non solo. Oltre al divo turco (che con la cantante ha recentemente condiviso il palco del Festival di Sanremo) c’era Gianluca Gazzoli (transitato anche lui all’Ariston per presentare Sanremo Giovani), ma anche le star locali Martín Berrocal e Nieves Álvarez. Non è da escludere che tra il pubblico ci fosse anche Stefano De Martino, che in questi giorni si trovava a Madrid e pochi giorni fa aveva assistito al concerto di Rosalìa proprio alla Movistar Arena della capitale iberica.
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Il siparietto (virale) del concerto: cosa ha fatto la cantante
La quinta tappa europea del nuovo tour mondiale di Laura Pausini – come detto – è stata un successo all’insegna della musica della cantante di Solarolo. Lo spettacolo, però, non si è limitato al palco e alle hit di Laura. Il concerto è stato impreziosito da un fuori programma che ha immediatamente infiammato i social, trasformando una serata di musica in evento virale. Durante lo show, infatti, la cantante ha notato un fan tra le prime file visibilmente alterato dall‘alcol e, con la sua tipica schiettezza, ha interrotto l’esibizione per rivolgergli un consiglio tanto ironico quanto esplicito. Facendo riferimento alle prestazioni fisiche del dopoconcerto con un gesto eloquente e, la popstar ha invitato i presenti a non esagerare con il bere, sottolineando divertita come la situazione la facesse sentire "molto rock". "Ciao sono Laura Pausini e voglio sapere cosa sta succedendo qui" – ha detto – "Ahh hai bevuto? Però se tu bevi molto dopo… pluff (segno con la mano di qualcosa che si abbassa). E noi qui dopo il concerto andiamo a sc***** (Nosotros después del concierto vamos a follar). Bevete poco ragazzi, non aiuta". Poi in italiano: "Non si era mai visto uno ubriaco, mi sento un po’ rock".
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