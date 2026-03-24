Laura Pausini si ‘gode’ i complimenti di Shakira: “Bellissima dentro e fuori”
Anche la cantante colombiana si è congratulata con la collega per la cover della sua ‘Antología’ contenuta nell’edizione spagnola del nuovo album Yo Canto 2
Laura Pausini si prende anche i complimenti di Shakira. La cantante colombiana, infatti, si è congratulata con la collega per la cover della sua ‘Antología’ contenuta nell’edizione spagnola del nuovo disco Yo Canto 2. Dopo la lettera di Bad Bunny, quindi, Laura si può godere i complimenti di un’altra star della musica latina. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Laura Pausini, il messaggio di Shakira sui social
"Laura, sei così bella! Dentro e fuori! Grazie per questo onore che mi fai, la tua voce in Antología è sublime!" ha scritto Shakira sui social, facendo personalmente i complimenti a Laura Pausini attraverso in una storia Instagram. "L’America Latina ti ama e io inclusa! Ti chiamo in privato!" ha proseguito la cantante colombiana, taggando la collega. A quanto pare Shakira è rimasta colpita dalla cover della sua ‘Antología’ contenuta nel nuovo disco di Laura Pausini Yo Canto 2. La cantante di Solarolo ha infatti recentemente pubblicato un album di cover italiane – Io Canto 2 – a cui ha fatto seguito anche l’edizione spagnola Yo Canto 2, con alcuni omaggi a vari successi della musica iberica e latina. Tra queste c’è proprio ‘Antología’, singolo del 1996 di Shakira e terzo estratto del suo album Pies descalzos dell’anno precedente.
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Il successo delle cover di Yo Canto 2
Dopo la lettera di Bad Bunny (che, stando a quanto raccontato da Laura Pausini, si sarebbe commosso dopo avere sentito la sua cover di ‘Turista’), dunque, la cantante di Solarolo si prende gli applausi di un’altra icona della musica latina. Nell’album Yo Canto 2, infatti, sono contenute varie canzoni-tributo all’arte iberica e latina, ma anche la tanto discussa cover di Gianluca Grignani ‘La mia storia fra le dita’ in spagnolo. Di seguito la tracklist completa dell’album:
- Oye mi canto (Gloria Estefan) – 1989
- Hijo de la luna (Mecano) – 1986
- Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani) – 1995
- Hasta la raíz (Natalia Lafourcade) – 2015
- Bachata rosa (Juan Luis Guerra) – 1990
- Gracias a la vida (Violeta Parra) – 1966
- Mariposa tecknicolor (Fito Páez) – 1994
- Pausa (Izal) – 2018
- Antología (Shakira) – 1995
- ¿Porqué te vas? (Jeanette) – 1974
- Cuando nadie me ve (Alejandro Sanz) – 2000
- Eso y más (Joan Sebastian) – 200
- Hoy (Gian Marco) – 2003
- El talismán (Rosana Arbelo) – 1996
- Turista (Bad Bunny) – 2025
- Livin’ la vida loca (Ricky Martin) – 1999
- Cuando nacen amores (Ricardo Montaner) – 1992
- El patio (Pablo López) – 2017
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