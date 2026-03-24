Laura Pausini si ‘gode’ i complimenti di Shakira: “Bellissima dentro e fuori” Anche la cantante colombiana si è congratulata con la collega per la cover della sua ‘Antología’ contenuta nell’edizione spagnola del nuovo album Yo Canto 2

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Laura Pausini si prende anche i complimenti di Shakira. La cantante colombiana, infatti, si è congratulata con la collega per la cover della sua ‘Antología’ contenuta nell’edizione spagnola del nuovo disco Yo Canto 2. Dopo la lettera di Bad Bunny, quindi, Laura si può godere i complimenti di un’altra star della musica latina. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Laura Pausini, il messaggio di Shakira sui social

"Laura, sei così bella! Dentro e fuori! Grazie per questo onore che mi fai, la tua voce in Antología è sublime!" ha scritto Shakira sui social, facendo personalmente i complimenti a Laura Pausini attraverso in una storia Instagram. "L’America Latina ti ama e io inclusa! Ti chiamo in privato!" ha proseguito la cantante colombiana, taggando la collega. A quanto pare Shakira è rimasta colpita dalla cover della sua ‘Antología’ contenuta nel nuovo disco di Laura Pausini Yo Canto 2. La cantante di Solarolo ha infatti recentemente pubblicato un album di cover italiane – Io Canto 2 – a cui ha fatto seguito anche l’edizione spagnola Yo Canto 2, con alcuni omaggi a vari successi della musica iberica e latina. Tra queste c’è proprio ‘Antología’, singolo del 1996 di Shakira e terzo estratto del suo album Pies descalzos dell’anno precedente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il successo delle cover di Yo Canto 2

Dopo la lettera di Bad Bunny (che, stando a quanto raccontato da Laura Pausini, si sarebbe commosso dopo avere sentito la sua cover di ‘Turista’), dunque, la cantante di Solarolo si prende gli applausi di un’altra icona della musica latina. Nell’album Yo Canto 2, infatti, sono contenute varie canzoni-tributo all’arte iberica e latina, ma anche la tanto discussa cover di Gianluca Grignani ‘La mia storia fra le dita’ in spagnolo. Di seguito la tracklist completa dell’album:

Oye mi canto (Gloria Estefan) – 1989 Hijo de la luna (Mecano) – 1986 Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani) – 1995 Hasta la raíz (Natalia Lafourcade) – 2015 Bachata rosa (Juan Luis Guerra) – 1990 Gracias a la vida (Violeta Parra) – 1966 Mariposa tecknicolor (Fito Páez) – 1994 Pausa (Izal) – 2018 Antología (Shakira) – 1995 ¿Porqué te vas? (Jeanette) – 1974 Cuando nadie me ve (Alejandro Sanz) – 2000 Eso y más (Joan Sebastian) – 200 Hoy (Gian Marco) – 2003 El talismán (Rosana Arbelo) – 1996 Turista (Bad Bunny) – 2025 Livin’ la vida loca (Ricky Martin) – 1999 Cuando nacen amores (Ricardo Montaner) – 1992 El patio (Pablo López) – 2017

Potrebbe interessarti anche