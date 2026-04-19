Laura Pausini, compleanno al bacio con dedica per il marito Paolo Carta. Il gesto emoziona i fan: "Viva l'amore bello" Durante una delle tappe del tour, Laura Pausini ha sorpreso Paolo Carta con una romantica dedica per il suo compleanno: fan in delirio

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Laura Pausini ha più volte raccontato con grande intensità il legame che la unisce al marito Paolo Carta, esprimendo pubblicamente il suo affetto nei suoi confronti. Nonostante il passare del tempo, il rapporto continua a essere caratterizzato da entusiasmo e sintonia. Proprio in queste ore, l’artista ha scelto di dedicargli un pensiero speciale. L’occasione è stata il compleanno del marito, festeggiato con una dolce dedica e un gesto che ha emozionato i fan.

Laura Pausini, romantica dedica d’amore al marito Paolo Carta per il compleanno

Durante una delle tappe del tour a Lima, Laura Pausini ha regalato al pubblico un momento inaspettato e molto personale. Sul palco ha iniziato a cantare "Tanti auguri" insieme ai fan per celebrare il compleanno del marito Paolo Carta, presente tra il pubblico. Subito dopo si è avvicinata a lui, lasciandosi andare a un bacio intenso che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti. Un gesto raro per la coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata. Proprio per questo, la scena ha colpito particolarmente i fan, non abituati a manifestazioni pubbliche così esplicite. Dopo il bacio, la cantante è apparsa visibilmente imbarazzata, tanto da reagire con ironia. Con un sorriso, infatti, ha dato a Paolo un simpatico schiaffetto sul sedere, facendo divertire tutti.

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Il pubblico ha accolto il momento con applausi e grande partecipazione. I due sono apparsi complici e affiatati, quasi come due giovani innamorati. Nonostante la differenza d’età, lui più grande di circa dieci anni, la loro intesa è evidente. Il video della scena ha iniziato a circolare rapidamente sui social. In poche ore è diventato virale, raccogliendo tantissimi commenti: "Viva l’amore bello", "Questi gesti sono quelli che definiscono il vero amore", "Insieme sono davvero stupendi, un amore raro e bellissimo". Altri hanno evidenziato quanto sia insolito vedere la Pausini così aperta in pubblico: "Laura non dimostra molto affetto pubblicamente verso il marito, per questo il suo atteggiamento ha colto di sorpresa", "Mi piace vederla così, non parla mai della sua relazione".

Chi è Paolo Carta, il marito di Laura Pausini

Paolo Carta, nato a Roma nel 1964, è un chitarrista e produttore con una lunga esperienza nel panorama musicale italiano. Formatosi inizialmente con studi di chitarra classica, ha poi sviluppato uno stile più rock ispirato a gruppi come Led Zeppelin e artisti come Jimi Hendrix. Negli anni Ottanta ha fatto parte del Banco del Mutuo Soccorso, per poi collaborare con nomi importanti come Adriano Celentano, Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Nel tempo ha lavorato anche come produttore, contribuendo a progetti discografici e firmando brani per diversi artisti. Il suo percorso include anche esperienze particolari, dalle sigle televisive per cartoni animati negli anni ’90 fino a produzioni di livello internazionale.

Il primo incontro con Laura Pausini avviene nel 2005, quando entra nella sua band durante un tour. Tra i due nasce rapidamente un legame sentimentale, mantenuto però a lungo lontano dai riflettori. Nel frattempo continuano a collaborare professionalmente, lavorando insieme anche su album come "Primavera in anticipo". Nel 2013 nasce la loro figlia Paola, nome che unisce simbolicamente quelli dei genitori. Dopo anni di relazione discreta, la coppia si sposa nel 2023, coronando un legame durato quasi vent’anni.

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