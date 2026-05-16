Laura Pausini "festeggia" con Achille Lauro e tifa Sal Da Vinci a Eurovision 2026: il compleanno planetario parla ancora di Sanremo
Nel giorno del suo 52° compleanno, Laura Pausini cambia le parole di 16 marzo in 16 maggio per festeggiare il suo giorno in compagnia di Achille Lauro. Ma il suo cuore è per Sal Da Vinci
Un anno da ricordare, per Laura Pausini, ancora in giro per il mondo con il tour organizzato a supporto di Io Canto 2. La cantante di Solarolo ha festeggiato i suoi primi 52 anni tra un palco e l’altro e, proprio in questi giorni così intensi, non ha dimenticato di supportare Sal Da Vinci e la sua partecipazione alla finale di Eurovision 2026. Il modo? Molto semplice. Ha condiviso la cartolina di voto che possono utilizzare tutti gli italiani all’estero per spingerlo verso la vittoria. Il suo compleanno parla ancora, e tanto, di Sanremo 2026.
Laura Pausini, un compleanno con Achille Lauro nel cuore
Tante foto una caption scritta in maiuscolo che ci riporta direttamente con la mente verso l’ultimo Festival di Sanremo che Laura Pausini ha condotto con Carlo Conti "Il 16 MaggiooooOOOOOOO", scrive l’artista romagnola, che chiaramente parafrasa il titolo della hit di Achille Lauro che anche lei ha riletto con una cover inserita nel sequel di Io Canto e già portata sul palco di mezzo mondo.
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Il palco che li ha visti insieme, oltre a quello di Città del Messico, è stato proprio quello di Sanremo. È infatti in occasione della seconda serata che Laura Pausini ha interpretato per la prima volta live, e davanti al pubblico italiano, uno dei brani che ha scelto di inserire nella tracklist di Io Canto 2. Un progetto molto ampio che segue quello dei primi anni 2000 e che ne ricalca gli intenti, tra cui quello di rendere omaggio agli artisti che negli anni hanno ispirato la sua carriera.
Il tour per Io Canto 2 non si ferma
L’abbiamo detto. I concerti sono rimasti l’unico vero business ancora solido per gli artisti con una lunga carriera alle spalle. Lo sa bene Eros Ramazzotti, che sta rimpolpando le sue finanze col tour dopo due anni da dimenticare, ma è qualcosa che riguarda anche Laura Pausini. Le vendite del nuovo album non sono di certo corrispondenti a quelle del passato, ma la tournée – che in autunno tornerà finalmente in Italia – sta invece dando le soddisfazioni sperate.
Si mette quindi un punto alle polemiche scatenate proprio durante le conferenze stampa del Festival di Sanremo, in cui si era parlato di un tour che faceva fatica a decollare e che non aveva ancora registrato alcun sold out a differenza di altri artisti che invece stavano navigando in acque ben più tranquille. Laura Pausini non si è però lasciata intimidire e ha continuato a fare quello che sa fare meglio: cantare.
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