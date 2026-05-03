Laura Pausini duetta con Achille Lauro, ma questa volta a Città del Messico: 16 de marzo fa il giro del mondo. E piace a tutti Un successo dopo l'altro, per il tour mondiale di Laura Pausini, che si porta Achille Lauro fino a Città del Messico. Il duetto in 16 de marzo fa esplodere la CDMX Arena

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Una Laura Pausini in stato di grazia, quella che ha duettato con Achille Lauro a Città del Messico, confermando il successo internazionale di Io Canto 2. Il sequel dell’album di cover, dato alle stampe a febbraio 2026 appena prima della sua calata al Festival di Sanremo, le sta dando grandi soddisfazioni. A cominciare dal tour mondiale che l’ha riportata sul grandi palchi dell’America Latina dov’è amatissima da moltissimi anni. Questa volta, con lei, c’è anche l’artista italiano del momento che è volato con piacere fino in Centro America per affiancarla in un’esibizione che definire esplosiva non è che un sottile eufemismo.

Achille Lauro in duetto con Laura Pausini vestito da torero

Indomabile, anche indomita, di certo sfrontata quando si trova sul palco. Laura Pausini è un’altra quando sale sul palco, soprattutto quando si trova a suo agio di fronte al pubblico. L’America Latina ha infatti questa strana magia, di trasformarla in qualcosa di molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. E, finalmente se stessa e lontana dalle polemiche degli ultimi mesi, si è lasciata andare a un duetto incandescente con Achille Lauro, giunto direttamente dall’Italia per 16 de marzo.

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Non è una novità, come non lo è la mise da torero a torso nudo e fascia stretta in vita, dato che l’artista di Comuni mortali aveva già condiviso il palco con Laura Pausini ma in Italia e per la versione in lingua di 16 marzo. I due si erano infatti ritrovati sul palco dell’Unipol Forum di Assago, dove per la prima volta live avevano interpretato il brano presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo.

Il lancio di 16 de marzo dal 1 maggio

Di questo passo, i brani contenuti in Io canto 2 diventeranno tutti dei singoli. A una sola settimana da Immensamente, per il quale Pausini aveva ricevuto i complimenti di Umberto Tozzi, ecco che il disco si apre a una nuova pubblicazione. Si tratta proprio di 16 marzo, che l’idioma iberico trasforma in 16 de marzo, e che ha raggiunto l’airplay radiofonico dal 1° maggio scorso.

Un’occasione più che ghiotta, quindi, per Achille Lauro che ha preso un volo per arrivare fin dall’altra parte del mondo e iniziare a farsi conoscere dal pubblico messicano. Del resto, questi sono anche i suoi obiettivi più imminenti. Dopo la pubblicazione della riedizione di Comuni Mortali, che nel 2026 diventa Comuni Immortali, l’artista romano è proiettato sempre di più verso la carriera internazionale che potrebbe davvero – e finalmente – dargli molto.

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