Laura Morante, chi sono le figlie famose, la lite con Nanni Moretti e il no ai ritocchini: "Sopprimetemi"
Dai primi passi con Carmelo Bene alla consacrazione con Nanni Moretti, fino alla vita privata e alla scelta di non cedere mai alla chirurgia estetica.
Laura Morante compie oggi 69 anni, e a distanza di anni dal suo esordio possiamo dirlo: si conferma una delle figure più affascinanti e complesse del cinema italiano. Attrice di talento, regista, con la sua carriera e la sua vita privata che sono intrecciate da passioni, successi, contraddizioni e scelte radicali. Un percorso lungo, che parte dalla danza, attraversa i set dei più grandi registi e arriva fino a costruire una grande carriera.
Gli esordi e la carriera di Laura Morante
Nata a Santa Fiora, in Toscana, il 21 agosto 1956, Laura Morante cresce in una famiglia immersa nell’arte: il padre drammaturgo, la zia Elsa Morante e lo zio Alberto Moravia. Dopo una formazione come ballerina, abbandona la danza e a soli 18 anni entra nella compagnia di Carmelo Bene. L’esordio sul grande schermo arriva nel 1980 con Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci, a cui seguono ruoli di grande rilievo come in La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci e soprattutto la collaborazione con Nanni Moretti in Sogni d’oro e Bianca. Negli anni Duemila la svolta definitiva arriva con La stanza del figlio, Palma d’oro a Cannes, che la consacra al grande pubblico.
Una carriera ricca di premi e riconoscimenti, dalla vittoria del Nastro d’Argento con Carlo Verdone in L’amore è eterno finché dura, fino all’esordio alla regia con Ciliegine nel 2012 e al successo di Assolo, che la vede di nuovo dietro la macchina da presa. Il suo percorso artistico è segnato da una grande versatilità, capace di passare dal dramma alla commedia.
Le note figlie nel mondo del cinema
Accanto al percorso professionale, c’è quello familiare. Dal matrimonio con Daniele Costantini è nata nel 1984 Eugenia, mentre dal secondo matrimonio con Georges Claisse nel 1988 è nata Agnese. Entrambe hanno seguito le orme della madre. Eugenia Costantini è diventata un volto noto grazie a fiction come Boris, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti e A casa tutti bene, oltre a film come Manuale d’amore e Una famiglia perfetta. Agnese Claisse, più defilata ma non meno talentuosa, ha lavorato con registi come Paolo Virzì in Ferie d’agosto e Un altro Ferragosto, oltre che in Io, loro e Lara di Carlo Verdone.
La lite accesa con Nanni Moretti
Il legame con Nanni Moretti è stato centrale nella carriera di Laura Morante, ma non privo di ombre. Dopo la collaborazione in La stanza del figlio, l’attrice ha rivelato di aver avuto una forte incomprensione con il regista: "Non mi volle a Cannes. Il comportamento di Nanni è stato inaccettabile e io sto ancora aspettando una spiegazione sull’episodio". Un episodio che ha segnato profondamente il rapporto tra i due grandi protagonisti del cinema nostrano.
Il no ai ritocchini estetici
Altro aspetto che definisce la personalità di Laura Morante è la sua visione della bellezza. Nonostante sia stata considerata una delle attrici più eleganti e affascinanti, ha sempre dichiarato di non sentirsi davvero bella. E sulla chirurgia estetica è stata categorica: "Se mi ritocco, sopprimetemi. Alterare i lineamenti fino a deformarli è un segno di fragilità psicologica". Oggi, a 69 anni, Laura Morante continua a essere un punto di riferimento, capace di alternare riflessione e leggerezza, impegno e ironia.
