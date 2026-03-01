Trova nel Magazine
Laura Linney si separa da Kevin Kline in questa nuova serie su Mediaset Infinity

Laura Linney e Kevin Kline sono i protagonisti di American Classic, la nuova serie TV targata MGM+ disponibile su Mediaset Infinity

Laura Linney protagonista con Kevin Kline della serie American Classic

A vent’anni di distanza da Slings & Arrows — il cult canadese che svelò al mondo il talento di Rachel McAdams — il co-creatore Bob Martin torna a esplorare il mondo del palcoscenico con una nuova serie originale: American Classic. In arrivo il 1° marzo su MGM+, piattaforma streaming attivabile tramite Mediaset Infinity, la serie promette di essere una lettera d’amore (e di satira) al mondo del teatro.

Laura Linney e Kevin Kline al centro di una storia di ‘rinascita teatrale’

La storia ruota attorno a Richard Bean (interpretato dal premio Oscar Kevin Kline), un celebre attore di Broadway la cui carriera subisce un brusco arresto. Dopo aver aggredito pubblicamente un critico teatrale in un affollato ristorante di New York — sotto gli occhi attoniti di colleghi come Aaron Tveit — Bean si ritrova isolato e senza lavoro. Costretto a fuggire dalla "Grande Mela", Richard torna nella sua città natale, Millersburg, in occasione del funerale della madre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qui ritrova una realtà ben diversa dai fasti di Broadway. Suo fratello Jon (Jon Tenney) si occupa del padre anziano Linus (Len Cariou) e ha sposato Kristen (Laura Linney), l’ex fidanzata storica di Richard, ora sindaco della città. Scoprendo che il teatro locale è ormai ridotto a mettere in scena mediocri "cene con delitto", Richard decide di restaurarne l’anima e il prestigio producendo il classico di Thornton Wilder, Our Town. Mentre tenta di trasformare Millersburg in una meta teatrale, Richard resta in contatto con il suo storico agente Alvy (Tony Shalhoub), diviso tra il desiderio di riscatto a New York e l’inaspettato legame con le proprie radici.

Quando esce la serie TV e episodi

Oltre ai protagonisti Kline, Linney e Shalhoub, la serie vanta un cast tecnico e artistico di altissimo livello, composto da Jessica Hecht, Jane Alexander, Stephen Spinella e Nell Verlaque. La serie debutterà 1° marzo (con i primi due episodi), l’episodio finale è previsto per il 12 Aprile.

