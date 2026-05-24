Laura Clery e l'incubo vissuto davanti ai figli: "Potevo morire schiacciata da 270 kg", poi l'accusa: "Denuncerò" Laura Clery racconta l'incubo vissuto davanti ai figli e la volontà di denunciare i colpevoli. Scopriamo cosa è successo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Un attimo di quotidianità domestica che si trasforma in un incubo. È quanto racconta Laura Clery, attrice e creator americana seguitissima sui social, che ha spiegato di essere stata travolta da un frigorifero del peso di oltre 270 chili mentre si trovava in casa con i suoi due figli piccoli. L’incidente, avvenuto all’interno della cucina, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, ma per fortuna si è concluso senza lesioni irreparabili. Una vicenda che la stessa Clery ha definito scioccante e difficile da credere. Scopriamo tutto quello che è successo all’attrice.

Il racconto dell’incidente e la denuncia contro gli installatori

Laura Clery, 39 anni, è nota negli Stati Uniti come attrice e comica, oltre che per la sua enorme popolarità sui social, dove conta circa 25 milioni di follower. Nel tempo ha preso parte anche a produzioni televisive come 2 Broke Girls e ’Til Death, ma oggi è soprattutto conosciuta per i contenuti legati alla sua vita quotidiana e al suo ruolo di madre. Secondo il suo racconto, l’episodio è avvenuto mentre si trovava da sola in casa con i figli Alfie, 7 anni, e Poppy, 5. La donna ha spiegato di aver visto il bambino arrampicarsi sul frigorifero, che avrebbe iniziato a muoversi. Nel tentativo di evitare che cadesse, Clery avrebbe provato a rimetterlo in sicurezza, ma proprio in quel momento l’elettrodomestico sarebbe precipitato su di lei, schiacciandola contro l’isola della cucina.

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Le parole della donna hanno spiegato di pià sull’accaduto: "Quando ho provato a spingerlo indietro mi è caduto addosso e mi ha schiacciata del tutto". La creator ha poi raccontato di essere rimasta immobilizzata e di aver avuto anche difficoltà a respirare, trovandosi intrappolata sotto il peso notevole del frigorifero. Nonostante la situazione critica e l’ansia in continuo aumento, la donna è riuscita a chiamare il 911 grazie al telefono che aveva con sé. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per liberarla sollevando l’elettrodomestico. Dopo il trasporto in ospedale, la Clery ha riferito di aver riportato forti dolori alla schiena ma di non aver subito fratture, parlando quasi di un miracolo. Adesso, con la situazione migliorata e a freddo, è tornata a casa e sta seguendo il recupero. Una volta scampato il pericolo, la donna ha immediatamente puntato il dito contro gli installatori dell’elettrodomestico, sostenendo che il frigorifero non sarebbe stato fissato correttamente alla parete. Per questo ha parlato apertamente di negligenza da parte degli installatori, annunciando anche l’intenzione di procedere per vie legali contro i responsabili.

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