Laura Chiatti, l’indiscrezione choc sulla crisi con Marco Bocci. Cosa sta succedendo tra i due attori
Stando a recenti segnalazioni social, l'attrice e il compagno starebbero attraversando un periodo difficile. Nessuno dei due ha però confermato o smentito il rumor.
Laura Chiatti e Marco Bocci potrebbero essere (di nuovo) in crisi. A lanciare l’allarme è stato un noto esperto di gossip, che ha parlato di un possibile ‘raffreddamento’ del rapporto tra i due attori, insieme ormai da 11 anni. Già tempo fa la coppia aveva attraversato un momento difficile, confermato dalla stessa Chiatti con grande trasparenza. Quanto alla situazione attuale, nessuno dei due si è ancora espresso pubblicamente a riguardo. Motivo per cui i rumors circolati in queste ore vanno presi (almeno per adesso) con le pinze. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.
Laura Chiatti, l’indiscrezione sulla crisi con Marco Bocci
La notizia sta circolando sui social da ore, mentre i fan dei due attori si chiedono quanta verità si celi, davvero, dietro le voci che si rincorrono online. In ogni caso, i rumors diffusi dall’esperto di gossip Amedeo Venza sono parecchio preoccupanti. All’interno delle sue storie Instagram, Venza ha scritto chiaro e tondo: "Nuova crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti! I due sempre meno social starebbero mantenendo ancora il riserbo per provare a salvare ancora una volta la loro storia…".
A seguire, l’esperto ha anche condiviso la segnalazione di un utente anonimo, che avrebbe avvistato la coppia in pubblico di recente: "Visti alla partita del figlio più grande a Terni sabato, e domenica scorsa erano insieme". Messaggio a cui lo stesso Venza ha risposto prontamente così: "Sì, a differenza di tante altre coppie loro sanno fare molto bene il ‘mestiere’ del genitore". Insomma, nonostante la presunta crisi, Laura Chiatti e Marco Bocci continuerebbero a farsi vedere pubblicamente. Forse per allontanare le voci il più possibile.
La crisi precedente tra Laura Chiatti e Marco Bocci
Certo è che i precedenti non sono rincuoranti. Bocci e Chiatti, insieme da oltre 11 anni, avevano già attraversato un periodo turbolento tempo fa. All’epoca era stata Laura, una volta passata la ‘tempesta’, a raccontare in un’intervista quello che era successo. "Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa", aveva ammesso l’attrice, "possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci".
La speranza, tra i fan, è che anche questa volta la crisi sia risolvibile. Ammesso che una crisi ci sia, ovviamente.
