Laura Chiatti travolgente più che mai su Netflix: in questo film è una moglie tradita in cerca di fedeltà
L'attrice umbra sveste i panni della donna oggetto e indossa quelli della moglie tradita nel remake italiano del film di Jean Dujardin e Gilles Lellouche
Quando un film funziona nel proprio paese, non è infrequente veder spuntare in altri dei remake per rendere il contesto narrativo più familiare al rispettivo pubblico. Un esempio lampante è Benvenuti al Sud, rifacimento nostrano con Paolo Bisio e Alessandro Siano della commedia francese Giù al Nord. Per il film di cui parliamo oggi, presente in streaming nel catalogo di Netflix e nel cui cast troviamo Laura Chiatti, l’operazione è quasi tripla. Perchè si tratta del remake del 2020 di una pellicola francese del 2012, Les Infidéles, che a sua volta prende larghissima ispirazione da I Mostri di Dino Risi.
La trama de Gli Infedeli in streaming su Netflix con Laura Chiatti
Stefano Mordini dirige un cast corale in un film che raccoglie alcune storie al cui centro c’è sempre il tema dell’infedeltà. Abbiamo un marito e una moglie che si domandano a vicenda se l’altro coniuge li abbia mai traditi. C’è un venditore che, a una Convention, le prova proprio tutte per avere una relazione extraconiugale ma viene sempre battuto sul tempo da un collega. Una moglie sospetta che il marito la tradisca e si mette a pedinarlo ma, proprio quando sembra aver scoperto tutto, il giorno dopo torna sugli stessi luoghi e sembra solo un sogno, un’allucinazione.
A volte un ottimo cast non basta
Mordini riesce solo in parte a correggere i difetti del corrispettivo francese. Se, infatti, elimina la volgarità gratuita del film di Jean Dujardin e Gilles Lellouche, e riduce all’osso l’impianto narrativo, ma ne mantiene l’incompiutezza e una generale discontinuità. Non basta aver coinvolto nel progetto attori di grande spessore come Valerio Mastandrea, Valentina Cervi, Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. Gli Infedeli scimmiotta solo in parte (nel prologo, soprattutto) un’ottima pellicola come Perfetti Sconosciuti, andando a infilarsi subito nel calderone della commedia all’italiana, quella de I Mostri e de I Nuovi Mostri.
Il film di Mordini manca però di quella corrosività e di quella cattiveria, quell’ironia beffarda che contraddistingueva i suoi modelli. Valerio Mastandrea è Valerio Mastandrea e non si discute, ma a stupire è soprattutto Laura Chiatti, che lascia il ruolo da oggetto del desiderio per entrare nel territorio della moglie tradita, riuscendo a dare un tocco di stanchezza alla sua bellezza.
Dove vedere Gli Infedeli in streaming
Se, nonostante tutto, volete provare a dare una chance al lavoro di Stefano Mordini, trovate Gli Infedeli con Laura Chiatti in streaming su Netflix.
