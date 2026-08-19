Laura Cardoso, è morta la star della soap in TV: i ruoli indimenticabili e il malore fatale Una carriera lunga oltre otto decenni, decine di telenovelas e personaggi rimasti impressi nella memoria degli spettatori: la grande attrice brasiliana si è spenta a San Paolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Laura Cardoso è morta a 98 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo brasiliano. L’attrice, considerata una delle grandi protagoniste della storia della televisione del Paese, si è spenta nella notte di lunedì 17 agosto a San Paolo, dove viveva.

Morta Laura Cardoso: l’annuncio della famiglie e le cause del decesso

La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso i suoi canali ufficiali, con un messaggio che ha ricordato l’affetto immenso del pubblico per una professionista rimasta in attività per oltre ottant’anni. Secondo le informazioni diffuse sulla sua morte, Laura Cardoso è deceduta per cause naturali, dopo essersi sentita male nella sua abitazione nel quartiere di Sumaré. La famiglia ha salutato l’attrice con parole particolarmente toccanti: "La nostra grande stella si è congedata da noi. Laura Cardoso resterà per sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto, nostra amata ed eterna Laura Cardoso".

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Una carriera iniziata giovanissima

Nata a San Paolo il 13 settembre 1927, Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni aveva scelto il mondo dello spettacolo quando era ancora adolescente, iniziando a lavorare a 15 anni tra teatro e radiodrammi. Nel 1952 era arrivato il debutto televisivo con Tribunal do Coração, sulla TV Tupi, in una fase ancora pionieristica per la televisione brasiliana. Da quel momento inizia una carriera lunghissima, attraversando radio, teatro, cinema e televisione. Nel corso degli anni Laura Cardoso ha partecipato a oltre 60 telenovelas e a più di 100 produzioni complessive, diventando uno dei volti più riconoscibili della drammaturgia brasiliana. Nel 1981 era entrata nel mondo di TV Globo con Brilhante, dando inizio a una collaborazione durata decenni.

I personaggi più amati e i premi conseguiti

Tra i suoi lavori più celebri ci sono Donne di sabbia, dove interpretava Isaura, madre delle gemelle Raquel e Ruth, e Il viaggio, nel quale vestiva i panni di Guiomar. Il pubblico ha inoltre imparato a conoscerla attraverso Cioccolata con peperoncino, Cammino delle Indie, Gabriela e Império, produzioni nelle quali ha saputo trasformare anche ruoli secondari in presenze memorabili. Tra i titoli arrivati maggiormente al pubblico italiano figurano anche Nido di serpenti, conosciuto pure come Parenti terribili, e Mamma Vittoria. La sua ultima esperienza televisiva è stata A Dona do Pedaço, nel 2019, mentre nel 2025 aveva ancora partecipato al cortometraggio Dona Rosinha.

Il talento di Laura Cardoso è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui cinque trofei dell’APCA e l’Oscarito del Festival di Gramado. Nel 2006 aveva inoltre ricevuto l’Ordine al Merito Culturale, una delle più importanti onorificenze brasiliane nel settore. Con la sua scomparsa non se ne va soltanto una grande interprete, ma una protagonista assoluta della storia della televisione brasiliana. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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