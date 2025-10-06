Laura Adriani nella fiction Balene fa perdere la testa agli uomini come in Che Dio ci Aiuti: le somiglianze choc In Balene interpreta Flaminia, una ragazza che rifugge i legami finché non incontra l’amore. Laura Adriani torna in Rai dopo Che Dio ci aiuti.

Laura Adriani è una delle attrici più interessanti della nuova generazione italiana. Nata a Roma nel 1994, ha iniziato giovanissima a muovere i primi passi tra teatro e televisione, fino a conquistare il pubblico grazie alla sua capacità di rendere autentici anche i personaggi più complessi. Dopo aver fatto parte di serie amate come I Cesaroni e Che Dio ci aiuti, oggi è tra le protagoniste della nuova fiction Rai Balene – Amiche per sempre, dove interpreta Flaminia Cappiello, una ragazza affascinante, istintiva e decisamente allergica ai legami… almeno all’inizio.

Flaminia in Balene e Maria in Che Dio ci aiuti: due donne, una stessa paura

In Balene, Flaminia è una giovane donna che vive l’amore in modo disincantato: non vuole coinvolgimenti, si concede solo storie leggere e chiude ogni rapporto non appena l’altro desidera qualcosa di più. Tutto cambia quando nella sua vita arriva Emanuele, interpretato da Filippo Scicchitano. Tra i due nasce un legame profondo che la costringe a fare i conti con le proprie paure e con il modello di infelicità familiare da cui ha sempre cercato di scappare. Flaminia, infatti, è segnata da un rapporto difficile con la madre, che dalla figlia ha sempre cercato la perfezione senza mai chiederle cosa desiderasse davvero, e da una cieca devozione verso il padre, che però ha tradito sua moglie. Un equilibrio fragile, che la spinge a difendersi dai sentimenti per non rischiare di soffrire e diventare infelice come la mamma.

Un tratto simile emerge anche in Maria, il personaggio che Laura Adriani aveva interpretato in Che Dio ci aiuti. Anche lei è una ragazza apparentemente spensierata e sicura di sé, ma in realtà piena di fragilità. La madre è morta dandola alla luce e il rapporto con il padre è sempre stato complicato: da lui cerca attenzioni e affetto, anche attraverso comportamenti sopra le righe. Lei ha paura di non essere in grado di amare. Proprio come Flaminia, Maria si nasconde dietro un’apparente leggerezza, ma ciò che davvero desidera è sentirsi amata e riconosciuta per ciò che è.

In entrambe le serie, Laura Adriani riesce a raccontare il lato più umano e vulnerabile delle sue protagoniste. Due donne diverse ma unite dalla stessa paura: quella di lasciarsi andare e perdere il controllo dei propri sentimenti.

La carriera in crescita di Laura Adriani e dove vedere Balene

Dopo il successo nei panni di Miriam in I Cesaroni, Laura Adriani ha collezionato ruoli in numerose fiction e film, tra cui Solo per amore, Squadra Mobile, A casa tutti bene – La serie, Mi chiamo Maya e Falla girare. Il suo talento le ha permesso di spaziare tra commedia, dramma e ruoli romantici, costruendo una carriera solida e sempre in evoluzione.

Chi vuole vederla in azione può seguire Balene – Amiche per sempre, in onda su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Anche le stagioni di Che Dio ci aiuti in cui interpreta Maria sono visibili sulla stessa piattaforma, per chi volesse riscoprire la sua interpretazione nella fiction con Elena Sofia Ricci. Con Balene, Laura Adriani conferma la sua capacità di dare profondità e verità ai personaggi femminili, mostrando ancora una volta come dietro la leggerezza possa nascondersi un cuore pieno di emozioni e paure.

