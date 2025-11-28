Lastra Gate a Ballando con le Stelle, pace vicina tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini? Milly Carlucci interviene Settimana all'insegna dei veleni a Ballando con le Stelle tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. Milly Carlucci anticipa che nella prossima puntata potrebbe arrivare il confronto tanto atteso.

La ventesima stagione del programma di Ballando con le Stelle è stata scossa negli ultimi giorni da un clima tutt’altro che sereno. Le frizioni sono nate dopo il ritiro di Francesca Fialdini, costretta a lasciare la gara per un fastidioso infortunio alle costole. Attorno alla sua decisione si sono diffusi dubbi e mormorii, attribuiti dalla conduttrice ad alcuni concorrenti che avrebbero messo in discussione la serietà del problema fisico. Tra i nomi tirati in ballo è spuntato anche quello di Fabio Fognini che ha però fornito la sua versione dei fatti smentendo di aver richiesto la lastra alla collega. A distanza di alcuni giorni però sembra che tra i due sia tornato il sereno.

Lastra Gate a Ballando con le Stelle, pace in vista tra Fialdini e Fognini?

Dopo le prime tensioni, il tennista ha rapidamente respinto ogni insinuazione, negando di aver mai dubitato delle condizioni di salute della collega. La situazione è stata ulteriormente chiarita durante La Vita in Diretta, dove Milly Carlucci ha raccontato che i due protagonisti si sono effettivamente confrontati lontano dalle telecamere, trovando un punto d’incontro. La conduttrice ha spiegato che il dialogo è stato civile e costruttivo, lasciando intendere che i rapporti si siano rasserenati. Non ha escluso, però, la possibilità di un ulteriore gesto simbolico: una stretta di mano pubblica durante la diretta di sabato 29 novembre, per mettere definitivamente a tacere qualsiasi polemica. Resta da capire se entrambi accetteranno di trasformare la tregua privata in una riconciliazione ufficiale davanti al pubblico.

Milly Carlucci è poi intervenuta per gettare acqua sul fuoco, spiegando che la tensione nata tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini sarebbe frutto di un semplice malinteso. La conduttrice ha raccontato che la discussione tra i due non sarebbe stata altro che un momento acceso scaturito da un’interpretazione sbagliata di alcune frasi. Secondo la padrona di casa, le parole del tennista sarebbero state lette in modo diverso da come intese, creando un clima più turbolento del necessario. La conduttrice di Ballando ha sottolineato che Fognini non voleva minimamente mettere in dubbio la veridicità dell’infortunio che ha costretto la Fialdini al ritiro. La sua reazione, ha aggiunto, è stata più che altro un riflesso del suo temperamento istintivo e della pressione che si respira tra i concorrenti nelle ultime settimane.

Ballando, scoppia il Lastra-Gate: ecco cosa è successo

Francesca Fialdini, tra le favorite di Ballando con le Stelle 2025, è stata costretta a lasciare la gara il 15 novembre dopo un serio incidente in sala prove: frattura del piede e tre costole lesionate. Pur avendo annunciato il ritiro, la conduttrice ha subito chiarito di voler tentare il tutto per tutto per tornare in pista in vista del ripescaggio o della finale. Da qui, però, è nata una polemica esplosa nel backstage: qualcuno tra i concorrenti avrebbe messo in dubbio la reale entità delle sue condizioni, arrivando, secondo la Fialdini, a pretendere addirittura di vedere i referti medici.

La questione è emersa nello spin-off Ballando Segreto, dove la giornalista ha raccontato per filo e per segno l’episodio, tracciando il profilo del collega che avrebbe avanzato quei dubbi e definendolo un "ingenuo con troppo poco filtro". Alla fine, la Fialdini ha fatto il nome: Fabio Fognini. Milly Carlucci è intervenuta subito dopo spiegando che si è trattato di un malinteso, nato da un confronto acceso ma chiarito tra i due. La conduttrice ha assicurato che l’infortunio è reale e che la concorrente sta seguendo un percorso di fisioterapia con la speranza di rientrare il 6 dicembre. Nel frattempo, Fognini ha respinto ogni accusa sui social, sostenendo di non aver mai chiesto "le lastre" e di aver solo espresso, da atleta, dubbi sui tempi di recupero. Ha poi augurato alla collega di riuscire a tornare in gara e magari anche di vincere il programma.

