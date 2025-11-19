Last Samurai Standing, il finale shock che ribalta tutto e accende le speranze verso una seconda stagione esplosiva Con un finale ad alta tensione, la serie Netflix rilancia la sfida: Last Samurai Standing potrebbe avere una seconda stagione ancora più oscura e imprevedibile.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Da giorni non si parla d’altro perché la sua uscita su Netflix ha lasciato un segno nel pubblico che l’ha guardata. Last Samurai Standing è una serie giapponese che non è stata tanto pubblicizzata ma che, comunque, è riuscita a catturare l’attenzione ‘senza fare rumore’, se così vogliamo dire. Un survival game feroce, ambientato nell’era Meiji tra tradizione e modernità. Ex samurai in rovina, un gioco letale e un premio impensabile sono solo l’inizio di una storia che corre veloce fino a un finale che lascia più domande che risposte. Non vi ricorda un po’ Squid Game? Al di là delle proprie impressioni, c’è già chi si chiede quando uscirà la seconda stagione ma, noi, prima di svelarvi tutto ciò che sappiamo al riguardo, vogliamo spiegarvi com’è finita la prima e perché in molti danno per scontato che ci sarà un sequel.

Last Samurai Standing, com’è finita la prima stagione della serie: spiegazione finale

Per chi ama l’azione, i samurai, l’adrenalina e giochi mortali, questo show serie non si può perdere. Last Samurai Standing è una serie giapponese uscita su Netflix il 13 novembre 2025, e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Adattamento del romanzo omonimo scritto da Shogo Imamura, lo show è diretto da Michihito Fujii, Kento Yamaguchi e Toru Yamamoto. La vicenda si svolge durante l’era Meiji, alla fine del XIX secolo. 292 combattenti si riuniscono al tempio Tenryū-ji di Kyoto per partecipare a una pericolosa competizione che mette in palio 100.000 yen. La sfida consiste nel sottrarre le targhette di legno agli avversari e raggiungere Tokyo: solo il primo a farcela vincerà il premio. Tra i partecipanti c’è Shujiro Saga, che decide di affrontare il rischio spinto dal desiderio di aiutare la moglie e il figlio malati. Ma com’è finita la prima stagione? Adesso ve lo spieghiamo (ATTENZIONE, SPOILER).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si può dire che la serie intreccia passato e presente: Shujiro affronta Bukotsu, samurai psicotico che cerca vendetta dopo essere stato imprigionato, e lo uccide in un duello all’interno di un capanno che prende fuoco a causa ella presenza di fuochi d’artificio. Gentosai, anziano samurai legato al passato di Shujiro e dei suoi "fratelli" adottivi, li raggiunge nel finale ma fallisce nel colpo di mano, mostrando che non saranno mai veramente liberi finché lui esisterà. Il colpo di scena finale rivela che Gentosai collabora con Kyojin, apparente alleato dei protagonisti, ridefinendo chi può essere considerato affidabile e preparando il terreno per la seconda stagione.

Il finale di Last Samurai Standing apre le porte alla seconda stagione: il motivo

Dopo aver visto gli episodi finali della prima, molti pensano che ci sarà una seconda stagione di Last Samurai Standing, ma perché lo danno quasi per scontato? A parere generale, il Kodoku in corso fa da cornice ideale per una seconda stagione, con i giochi che promettono di diventare ancora più drammatici man mano che i sopravvissuti si avvicinano a Tokyo. Kawaji avrà più potere dopo il colpo di mano nel governo, mentre Shujiro, grazie ai suoi contatti, è in parte consapevole delle mosse dietro le quinte. Le vere motivazioni di Kyojin restano misteriose: non è l’alleato che sembrava e potrebbe avere legami più profondi di quanto sembri, inclusi rapporti con Gentosai. La maggior parte dei personaggi è ancora viva, con Shujiro e Futaba in viaggio verso Tokyo e Iroha con gli altri fratelli che si riorganizzano.

Dove vedere in streaming Last Samurai Standing

Se desiderate vedere in streaming Last Samurai Standing, trovate la serie sulla piattaforma Netflix, dove la prima stagione è uscita il 13 novembre 2025.

Potrebbe interessarti anche