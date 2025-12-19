Last Samurai Standing, Netflix fa un regalo ai fan della serie rivelazione dell’anno: l’annuncio che tutti aspettavano La saga dei samurai continua: è stata confermata la seconda stagione di Last Samurai Standing, tra battaglie mortali, colpi di scena e un premio da capogiro.

Netflix non ne sbaglia una! Già da tempo ha dimostrato di avere un ottimo fiuto nel proporre al suo vasto pubblico produzioni miste, che vanno da quelle anglofone a quelle orientali (e via di seguito) e che hanno riscosso un successo incredibile. In questo boom di approvazione generale, spiccano diversi titoli, tra cui Last Samurai Standing, serie giapponese e rivelazione dell’anno, che, nelle scorse ore, ha ricevuto il via libera per una seconda stagione. Una notizia entusiasmante per milioni di fan. Di seguito, tutti i dettagli.

Last Samurai Standing 2 si farà: Netflix dà il via libera per la seconda stagione della serie

Netflix ha confermato la seconda stagione di Last Samurai Standing, la serie giapponese d’azione in costume ambientata nel periodo Meiji. La serie ha raggiunto il primo posto nella classifica globale Netflix Top 10 per le serie non in lingua inglese e la Top 10 in 88 paesi, mantenendo in Giappone la posizione numero 1 per quattro settimane consecutive. È stata inoltre la prima produzione giapponese a essere nominata nella categoria Migliore Serie in Lingua Straniera ai Critics’ Choice Awards. Okada ricopre il ruolo di attore principale, produttore e coreografo d’azione, collaborando con il regista Fujii Michihito, e la produzione include un cast corale di grandi nomi del Giappone.

Okada ha espresso tutto il suo entusiasmo per il rinnovo: "Sono felice di vedere che ‘Last Samurai Standing’ ha raggiunto il pubblico globale ed è stata confermata una seconda stagione. Non vedo l’ora di tornare in questo mondo selvaggio e di lanciarmi di nuovo in battaglia con il team di produzione. Speriamo di rendere la prossima stagione ancora più energica e ricca di azione". Fujii ha aggiunto: "Sono molto contento e sollevato che ‘Last Samurai Standing’ abbia avuto un così grande successo fuori dal Giappone. Sono anche onorato di annunciare che la serie ha ufficialmente ricevuto il via libera per una seconda stagione. Non c’è dubbio che la seconda stagione sarà ancora più grande e migliore della prima".

Di cosa parla Last Samurai Standing: la trama e dove vedere in streaming la prima stagione

La prima stagione di Last Samurai Standing è uscita su Netflix il 13 novembre 2025, dove potete ancora vederla in streaming. Tratto dal romanzo di Shogo Imamura e diretto da Michihito Fujii, Kento Yamaguchi e Toru Yamamoto, lo show è ambientato alla fine del XIX secolo, durante l’era Meiji, racconta di 292 combattenti che si sfidano al tempio Tenryū-ji di Kyoto per vincere 100.000 yen: l’obiettivo è sottrarre le targhette di legno agli avversari e raggiungere Tokyo. Tra loro c’è Shujiro Saga, che accetta il rischio per salvare la moglie e il figlio malati.

