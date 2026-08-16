Larissa Iapichino, chi era il fidanzato (famoso) e con chi sta oggi: la vita privata della saltatrice in alto Larissa Iapichino si prende la scena agli Europei di atletica 2026: stasera 16 agosto la finale del lungo. Ecco tutte le info sulla sua vita privata, dalla famiglia al fidanzato.

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Larissa Iapichino torna protagonista questa sera, domenica 16 agosto 2026, nella finale del salto in lungo agli Europei di atletica di Birmingham. Dopo aver conquistato senza difficoltà l’accesso all’atto decisivo, l’atleta azzurra è pronta a giocarsi una medaglia nella serata conclusiva della rassegna continentale.

La qualificazione è arrivata ieri, sabato 15 agosto, con un esordio particolarmente convincente: Iapichino ha centrato subito il limite con un salto da 6,94 metri, superiore alla misura richiesta di 6,80. Un solo tentativo è dunque bastato per garantirle il posto tra le migliori della competizione. Dopo la prova, la stessa atleta ha sottolineato come la qualificazione non fosse affatto una formalità e ha dato appuntamento alla finale.

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Larissa Iapichino, la finale agli Europei 2026 d’atletica: dove vederla in diretta Tv e streaming

Quella di Birmingham rappresenta un altro appuntamento importante in una stagione che ha già consegnato Larissa Iapichino alla storia dell’atletica italiana. Il 4 luglio, infatti, a Eugene, la lunghista ha saltato 7,12 metri, migliorando di un centimetro il record italiano di sua madre Fiona May, indimenticabile campionessa a cavallo del nuovo millennio, che resisteva dal 1998. La misura di Eugene ha aggiunto un capitolo particolarmente significativo alla storia sportiva della famiglia: Larissa non è più soltanto la figlia di Fiona May, ma la nuova primatista italiana del salto in lungo.

La finale di stasera è in programma alle 21.05 a Birmingham. L’avento sarà trasmesso in diretta Tv in chiaro su Rai 2 e in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Chi era il fidanzato di Larissa Iapichino

Sul fronte sentimentale, Larissa Iapichino ha avuto una relazione con Vittorio Bartoli, cestista italiano del 2002 attualmente in forza alla Sebastiani Rieti. Nel corso della sua carriera ha vestito in diverse occasioni la maglia delle Nazionali italiani giovanili, e i due occasioni è stato convocato dalla Nazionale italiana sperimentale. La loro storia d’amore è nata nel 2021 quando entrambi erano ancora molto giovani e impegnati nella costruzione delle rispettive carriere sportive. La relazione appartiene però al passato, perché è terminata da qualche tempo. Larissa ha scelto negli anni di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, evitando di trasformare la sua popolarità sportiva in esposizione mediatica della sfera sentimentale, come invece accaduto ad altre stelle dello sport della sua generazione.

Con chi sta oggi Larissa Iapichino?

Oggi Larissa Iapichino è single. Lo ha svelato lei stessa in una recente intervista al Corriere, spiegando di non vivere la ricerca di un nuovo fidanzato come una priorità, lasciando che le cose arrivino naturalmente. "Quando sarà, sarà", ha detto.

"Ho già una vita piena, anche di affetti. Come tutte le cose, verrà il momento. Senza ansie"

Chi è Larissa Iapichino: famiglia, studi e carriera

Nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002, Larissa è figlia di due protagonisti dell’atletica: Fiona May, due volte campionessa mondiale del salto in lungo, e Gianni Iapichino, ex primatista italiano del salto con l’asta e oggi allenatore della figlia; pochi mesi fa, abbiamo visto sua madre nei panni di concorrente del reality di Sky Pechino Express 2026 insieme al nuovo compagno Patrick Stevens.

Prima dell’atletica ha praticato per anni ginnastica artistica, oltre a danza e nuoto. A 16 anni ha scelto definitivamente il salto in lungo e ha iniziato una rapida ascesa internazionale. Larissa è entrata ufficialmente nelle Fiamme Oro della Polizia nel marzo 2024, dopo aver lasciato le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, dove era stata tesserata dal 2020. Nel suo palmarès figurano, tra gli altri, il titolo europeo indoor conquistato nel 2025 e l’argento ai Mondiali indoor di Toruń nel 2026. Parallelamente allo sport ha portato avanti gli studi: dopo il liceo scientifico a Firenze, si è iscritta a Giurisprudenza.

Ora, però, l’attenzione è tutta sulla pedana di Birmingham. Questa sera Larissa Iapichino torna a saltare per una medaglia europea, possibilmente quella più pregiata, con alle spalle il record italiano di 7,12 metri: davanti a sé ha l’occasione di consacrarsi come stella globale dell’atletica. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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