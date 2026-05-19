Lanterns, la realtà si incrina tra Terra e spazio (e spunta una new entry): nel nuovo teaser trailer della serie HBO si va oltre il limite umano Il teaser trailer di Lanterns, in arrivo ad agosto, mostra un nuovo membro del cast e anticipa le dinamiche tra i protagonisti del progetto tratto dai fumetti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Mancano pochi mesi all’uscita di Lanterns, la nuova serie DC sul Corpo delle Lanterne Verdi con Kyle Chandler e Aaron Pierre nei ruoli di Hal Jordan e John Stewart. Il progetto è tra i più attesi del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Nelle scorse ore, HBO Max ha rilasciato un nuovo teaser trailer che sembra rispondere alle critiche iniziali dei fan sulla scarsa presenza del "verde" nei primi materiali promozionali: questa volta, infatti, sembra proprio che i costrutti energetici tipici delle Lanterne Verdi siano molto più presenti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lanterns, il nuovo teaser trailer della serie HBO mostra un nuovo ingresso nel cast

La nuova serie Lanterns, ispirata ai fumetti DC, debutterà il 17 agosto 2026 su HBO Max. Il teaser diffuso online annuncia anche l’ingresso nel cast di Laura Linney e mostra per la prima volta nuovi dettagli sul progetto prodotto da DC Studios e Warner Bros. Television. I protagonisti sono Kyle Chandler e Aaron Pierre, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e della recluta John Stewart, due poliziotti intergalattici coinvolti in un’indagine su un omicidio avvenuto negli Stati Uniti. Il trailer evidenzia il forte contrasto tra i due personaggi, con Stewart che si considera pronto a sostituire il collega più esperto, tensione che emerge anche nelle scene con il personaggio interpretato da Laura Linney. Il video offre inoltre uno sguardo a Kyle Chandler nel costume di Hal Jordan, confermando un’impostazione più spettacolare e fantascientifica della serie, tra elementi cosmici, energia verde e minacce aliene. Presente anche Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, caratterizzato dal suo tipico atteggiamento arrogante e irriverente.

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La sceneggiatura del pilot è firmata dai creatori Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, con Mundy anche nel ruolo di showrunner. La regia dei primi episodi è di James Hawes, mentre altri episodi sono affidati a Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov. Tra i produttori esecutivi ci sono James Gunn, Peter Safran e gli autori principali. Secondo Mundy, la serie tratta anche il tema della "sostituzione", cioè il passaggio di responsabilità tra generazioni, mettendo a confronto il diverso modo in cui i protagonisti gestiscono potere ed emozioni.

Lanterns, cast e data di uscita della serie

Nel cast della serie figurano anche diversi attori tra cui:

Kelly Macdonald

Jason Ritter

Ulrich Thomsen

Garret Dillahunt

Poorna Jagannathan

J. Alphonse Nicholson

Jasmine Cephas Jones

Laura Linney

Nathan Fillion

Il progetto ha inizialmente ricevuto alcune critiche dopo il primo trailer, ma resta una produzione di alto profilo HBO in collaborazione con DC Studios. Lanters arriverà in streaming su HBO Max Italia il 17 agosto 2026. Non ci resta che attendere ma, se dovessero esserci ulteriori novità, continueremo ad aggiornarvi.

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