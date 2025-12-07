Lando Narris, chi è la fidanzata Margarida Corceiro. L'accusa durissima a Max Verstappen Lando Norris è il nuovo campione del mondo di F1, ecco chi è la sua bellissima fidanzata Margarida Corceiro, ex di Jaox Felix.

Lando Norris ha finalmente coronato il sogno della sua carriera, diventando campione del mondo di Formula 1. Con la McLaren protagonista per tutta la stagione, il pilota britannico ha conquistato il titolo Piloti chiudendo terzo ad Abu Dhabi, superando il rivale Max Verstappen. Il compagno di squadra Oscar Piastri ha chiuso secondo nell’ultima gara e terzo nella classifica Mondiale. Accanto a Norris in questo momento indimenticabile della sua carriera c’è Margarida Corceiro, la sua fidanzata e presenza fissa nei paddock durante la stagione. Scopriamo chi è e perché è famosa.

Lando Narris, chi è la fidanzata Margarida Corceiro

Margarida Corceiro, classe 2003, è una delle modelle e attrici più seguite del Portogallo. Ha iniziato la carriera nel 2019 con la telenovela Prisioneira e ha partecipato a serie di successo come Morangos com Açúcar e format internazionali come Citas Barcelona. Corceiro, inoltre, ha interpretato uno dei ruoli principali nella telenovela portoghese A Fazenda, in onda dal 2024 sul canale portoghese TVI. Come modella, ha collaborato con marchi prestigiosi come Intimissimi, Vogue Portugal e Missus Swimwear. Influencer di successo, conta oltre 2 milioni di follower su Instagram e Forbes Portugal l’ha nominata tra le personalità più influenti del Paese. Prima di Norris, Margarida era già un nome noto nelle cronache del gossip internazionale. Per alcuni mesi, infatti, stata fidanzata del calciatore portoghese João Félix, ex Atlético Madrid e Milan.

La 22enne, inoltre, è anche imprenditrice. Recentemente ha lanciato un brand di moda insieme alla cugina Marta Matia, creando il marchio Missus che "ispira le donne a esprimersi attraverso ciò che indossano".

La storia d’amore con Lando Norris e l’attacco a Verstappen

La relazione tra Norris e Margarida è stata ufficializzata nel 2023, ma era terminata qualche mese dopo perché il pilota aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sulle corse. Successivamente, i due si sono riavvicinati e nell’estate 2025 sono tornati ad essere una coppia. "Ci siamo conosciuti qualche anno fa, ma non siamo mai stati veramente insieme fino a poco tempo fa. Di lei mi piace tutto, è una persona con cui posso essere me stesso. È molto con i piedi per terra e ha anche una vita piuttosto folle. È bello quando possiamo semplicemente noleggiare una barca per un giorno o tornare a casa insieme e rilassarci", ha dichiarato recentemente Lando.

La modella lusitana ha accompagnato il pilota in numerosi Gran Premi, diventando una presenza stabile e un vero sostegno emotivo durante la stagione. La coppia è stata spesso vista nei paddock e in eventi pubblici, simbolo di complicità e glamour. Margarida, inoltre, dopo la vittoria di Max Verstappen al GP di Las Vegas aveva fatto notizia per aver attaccato duramente il rivale di Norris, affermando che "vince solo per fortuna".

