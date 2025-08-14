L’Amica geniale, il remake turco della serie per i fan di Terra Amara e Endless Love: quando e dove vederlo La Turchia ha deciso ufficialmente di riproporre l’amata fiction Rai con un adattamento unico girato tra i quartieri storici di Istanbul: ecco cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

In Italia, la passione per le serie turche è ormai una certezza consolidata: soap opere come Terra Amara e Endless Love hanno letteralmente conquistato i telespettatori italiani, affascinati dal racconto di drammi familiari intensi, trame romantiche e paesaggi culturalmente nuovi. Questa volta, però, è stato proprio un prodotto televisivo Made in Italy ad affascinare il popolo turco, portandolo a dare vita a un remake veramente inaspettato. È infatti notizia delle ultime ore l’arrivo del remake turco di una delle serie italiane più amate di sempre: L’Amica geniale. Un ponte ideale tra due mondi narrativi che oggi più che mai sanno dialogare e che, senza dubbio, daranno vita a una serie tv imperdibile: ecco nel dettaglio cosa vedremo e quando uscirà.

L’Amica geniale sbarca a Istanbul: cosa vedremo nel remake turco

È ufficiale: L’Amica geniale sbarcherà in Turchia. OGM Pictures ha acquisito i diritti per produrre un adattamento locale che entrerà in produzione entro la fine del 2025. La serie italiana verrà così ‘riletta’ attraverso gli occhi della sensibilità turca, portando la forte amicizia tra Elena (Lenù) e Lila nei contesti socio-culturali degli anni ’50 e ’60 della Turchia. I quartieri storici di Istanbul prenderanno il posto dei vicoli di Napoli, ma i temi universali dell’amicizia, dell’ambizione e della libertà resteranno saldamente al centro della narrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Immaginiamo Lenù e Lila come due ragazze intelligenti e ribelli, cresciute tra case antiche con finestre affacciate sul Bosforo, unite da un legame profondo ma ostacolato dalle convenzioni sociali e dalle dinamiche familiari. L’adattamento turco promette di mantenere intatto il cuore emotivo della storia, celebrandone la profondità e l’intensità, ma vestendolo allo stesso tempo con lo stile e il pathos tipico della serialità turca. La serie dovrebbe uscire in patria nel 2026, mentre in Italia arriverà probabilmente in seguito attraverso le principali piattaforme di streaming.

L’Amica geniale, il successo della serie e dove vederla in streaming

Nell’attesa del ramake turco, per chi desidera riscoprire la versione originale italiana, L’Amica geniale è una co-produzione Rai-HBO che, tra il 2018 e il 2024, ha raccontato l’arco di vita di Elena ‘Lenù’ Greco e Raffaella ‘Lila’ Cerullo tra violenze e sogni, da bambine fino all’età più matura. La serie, tratta dai meravigliosi romanzi di Elena Ferrante e ambientata nel quartiere popolare di Napoli, è diventata in poco tempo un fenomeno mondiale: venduta in oltre 162 Paesi e acclamata dalla critica per la sua autenticità narrativa, la profondità dei personaggi e le ambientazioni perfettamente ricostruite.

La quarta stagione ha segnato il capitolo finale della serie sul piccolo schermo e ha consolidato la sua portata internazionale raggiungendo persino il mercato cinese, dove verrà distribuita prossimamente in streaming: un debutto storico per una serie televisiva europea non in lingua inglese. Per chi desidera vederla, la serie completa de L’Amica geniale è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay e sulla piattaforma TIM Vision.

Potrebbe interessarti anche