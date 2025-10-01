Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il destino (complicato) della coppia La modella danese non era presente sugli spalti di Pechino durante la vittoria del fidanzato. Per lei impegni lavorativi inderogabili, come testimoniato da una storia social.

Mentre Sinner mette il sigillo sull’ennesimo torneo della stagione, la sua fidanzata Laila Hasanovic è da tutt’altra parte. La modella danese, proprio nelle ore in cui il campione altoatesino sollevava il trofeo di Pechino, è apparsa sui social con una storia inequivocabile, lontana migliaia di chilometri dalla sua dolce metà. Una realtà amara e ormai consolidata, quella della coppia, che è divisa per ragioni di lavoro – anche lei gira il mondo – molto più spesso di quanto vorrebbe. Ma d’altronde, scegliere Sinner come fidanzato comporta parecchi sacrifici. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Laila Hasanovic lontana da Sinner: cosa succede alla coppia

Jannik Sinner questa mattina ha vinto l’ATP di Cina, aggiungendo un altro tassello dorato a una carriera che lo vede ormai tra le stelle indiscusse del tennis mondiale. Ma il trionfo del campione, oltre a tenere col fiato sospeso milioni di italiani, ha anche riacceso inevitabilmente i riflettori sulla sia vita privata. In molti, infatti, si aspettavano di vedere sugli spalti di Pechino Laila Hasanovic, pronta a sostenere il giovane fidanzato come successo lo scorso anno con la precedente fidanzata, Anna Kalinskaya, che era stata presente al suo fianco durante la finale.

Invece, niente di tutto questo. Laila, influencer e modella dal profilo internazionale, mentre Sinner giocava era in volo verso Ibiza, meta perfetta per set fotografici e collaborazioni esclusive. Lo ha reso noto lei stessa, con una storia Instagram condivisa in mattinata mentre sorvolava in aereo le Baleari. E insomma, anche se la lontananza dall’altoatesino non deve sorprendere (non più di tanto, almeno), può darsi che a Sinner sia dispiaciuto non avere la sua dolce metà a fare il tifo. Specialmente dopo la batosta che lo ha messo al tappeto a New York, solo qualche settimana fa.

Sinner-Hasanovic, il destino di un amore in movimento

Ma ormai i fan della coppia ci sono abituati. Da una parte c’è la routine di Laila, fatta di shooting, sfilate e viaggi che la portano a sorvolare capitali europee e destinazioni da sogno. E dall’altra c’è Sinner, impegnato per undici mesi all’anno tra tornei, allenamenti e trasferte sui cinque continenti. Il loro è un amore atipico, sempre in movimento, e ormai vederli insieme è diventato quasi un evento, un’impresa da segnare sul calendario.

Ciò non significa, però, che Jannik e Laila siano in crisi. Anche con la precedente fidanzata, Anna Kalinskaya, le uscite pubbliche di coppia erano state davvero pochissime. E così sarà nel prossimo futuro, se il rapporto tra i due continuerà nel migliore dei modi. Prendere o lasciare, insomma. È questa la realtà dei rapporti tra celebrità.

