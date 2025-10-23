Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche

Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel momento più delicato per il tennista azzurro, tra polemiche e bisogno di stabilità personale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Da settimane si parlava solo di tennis e polemiche, ma questa volta a catturare l’attenzione è stato un dettaglio fuori dal campo. A Vienna, durante il match contro Daniel Altmaier, Jannik Sinner è stato sostenuto non solo dai genitori ma anche dalla fidanzata Laila Hasanovic, seduta accanto a loro nel box. Una presenza che segna un ritorno importante, considerando che i due non si vedevano insieme da mesi, alimentando curiosità e supposizioni.

Laila Hasanovic incontra la famiglia di Jannik Sinner

Chi conosce Sinner sa quanto tenga alla privacy, ma questa apparizione pubblica sembra dire più di mille parole. Dopo settimane di tensione e critiche per la rinuncia alla Coppa Davis, il tennista altoatesino ha scelto di circondarsi delle persone che contano davvero, trovando nel sostegno familiare e nella vicinanza di Laila la calma che cercava. Per chi segue il mondo del tennis, non è un dettaglio da poco. Vedere Laila Hasanovic nel box accanto ai genitori di Jannik è un segnale forte, un gesto che vale più di un annuncio. La modella danese, elegante e discreta, non aveva mai condiviso così apertamente uno spazio così intimo con la famiglia del tennista, e la sua presenza a Vienna è stata letta da molti come una conferma definitiva del loro legame. Nel dopo partita, Sinner non ha voluto aggiungere molto sul tema, limitandosi a sottolineare quanto per lui conti il sostegno delle persone vicine. "È bello avere mio padre nel box, so che mi guarda sempre anche quando non può essere presente. Avere la mia famiglia con me mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e mi aiuta a essere più leggero in campo." Parole che spiegano bene il valore affettivo di questa ritrovata unità, in un momento in cui il tennista si trova al centro di discussioni che vanno oltre lo sport.

La coppia lontana dai riflettori

Da quando la relazione tra Sinner e Hasanovic è venuta alla luce, i due hanno sempre scelto la strada della discrezione. Nessuna foto insieme sui social, ma solo piccoli indizi, apparizioni veloci e paparazzate. Negli ultimi mesi, però, l’assenza di Laila aveva fatto nascere qualche sospetto, presto smentito dalla scena di Vienna. Laila, 24 anni, è una modella danese con origini bosniache e un passato sentimentale che l’ha già portata sotto i riflettori. Ma con Sinner ha trovato un equilibrio diverso, fatto di normalità e silenzio, senza ostentazioni. Una coppia che preferisce i fatti alle parole, e che oggi sembra più solida che mai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra polemiche e serenità ritrovata

Il ritorno di Laila accanto a Jannik arriva in un periodo complesso per lui. Le polemiche per il no alla Coppa Davis hanno scatenato dibattiti e critiche, ma il tennista ha scelto di rispondere solo con il gioco. E il match contro Altmaier, vinto con un netto 6-0, 6-2, è la prova di una ritrovata concentrazione. In campo, Sinner è apparso sereno, determinato, e anche più leggero. Forse perché, stavolta, aveva tutto quello che gli serve a pochi metri da sé: il calore della famiglia e di Laila Hasanovic.

Potrebbe interessarti anche

Jannik Sinner

Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde

Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debut...
Jannik Sinner

Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan

La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Jannik Sinner, un indizio virale (scovato dai fan) allontana la crisi con Laila Hasanovic. Di cosa si tratta

Il tennista, fresco vincitore del terzo turno agli US Open, sarebbe stato 'pizzicato...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open

Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il futuro (complicato) della coppia

Laila Hasanovich vola a Ibiza senza Sinner: la finale ‘mancata’ e il futuro (complicato) della coppia

La modella danese non era presente sugli spalti di Pechino durante la vittoria del f...
Jannik Sinner

Jannik Sinner aspetta Laila Hasanovic a New York, mentre l’ex Kalinskaya crolla in lacrime

Il campione italiano, che presto dovrà affrontare il connazionale Musetti ai quarti ...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner in Arabia (ancora) senza Laila Hasanovic: cosa ha fatto mentre Jannik è al ‘Six Kings Slam’

La relazione tra il tennista italiano e la modella danese procede a gonfie vele, ma ...
Jannik Sinner

Flirt Sinner-Laila Hasanovic, la mossa a sorpresa di lei. E Ceccon ‘apprezza’ l’ex fidanzata di Jannik

Il tennista è pronto a concentrarsi su Cincinnati, US Open e il finale di stagione d...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, spunta l’indiscrezione (choc) sul nuovo amore. E Laila Hasanovic vola a Venezia

Il tennista italiano, impegnato in questi giorni agli US Open, potrebbe avere un fli...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Laila Hasanovic

Laila Hasanovic
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963