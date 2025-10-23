Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche
Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel momento più delicato per il tennista azzurro, tra polemiche e bisogno di stabilità personale.
Da settimane si parlava solo di tennis e polemiche, ma questa volta a catturare l’attenzione è stato un dettaglio fuori dal campo. A Vienna, durante il match contro Daniel Altmaier, Jannik Sinner è stato sostenuto non solo dai genitori ma anche dalla fidanzata Laila Hasanovic, seduta accanto a loro nel box. Una presenza che segna un ritorno importante, considerando che i due non si vedevano insieme da mesi, alimentando curiosità e supposizioni.
Laila Hasanovic incontra la famiglia di Jannik Sinner
La coppia lontana dai riflettori
Da quando la relazione tra Sinner e Hasanovic è venuta alla luce, i due hanno sempre scelto la strada della discrezione. Nessuna foto insieme sui social, ma solo piccoli indizi, apparizioni veloci e paparazzate. Negli ultimi mesi, però, l’assenza di Laila aveva fatto nascere qualche sospetto, presto smentito dalla scena di Vienna. Laila, 24 anni, è una modella danese con origini bosniache e un passato sentimentale che l’ha già portata sotto i riflettori. Ma con Sinner ha trovato un equilibrio diverso, fatto di normalità e silenzio, senza ostentazioni. Una coppia che preferisce i fatti alle parole, e che oggi sembra più solida che mai.
Tra polemiche e serenità ritrovata
Il ritorno di Laila accanto a Jannik arriva in un periodo complesso per lui. Le polemiche per il no alla Coppa Davis hanno scatenato dibattiti e critiche, ma il tennista ha scelto di rispondere solo con il gioco. E il match contro Altmaier, vinto con un netto 6-0, 6-2, è la prova di una ritrovata concentrazione. In campo, Sinner è apparso sereno, determinato, e anche più leggero. Forse perché, stavolta, aveva tutto quello che gli serve a pochi metri da sé: il calore della famiglia e di Laila Hasanovic.
