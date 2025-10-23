Laila Hasanovic da Sinner a Vienna: l’incontro (speciale) con mamma Siglinde dopo le polemiche Una presenza che sorprende e riaccende i riflettori sulla coppia, proprio nel momento più delicato per il tennista azzurro, tra polemiche e bisogno di stabilità personale.

Da settimane si parlava solo di tennis e polemiche, ma questa volta a catturare l’attenzione è stato un dettaglio fuori dal campo. A Vienna, durante il match contro Daniel Altmaier, Jannik Sinner è stato sostenuto non solo dai genitori ma anche dalla fidanzata Laila Hasanovic, seduta accanto a loro nel box. Una presenza che segna un ritorno importante, considerando che i due non si vedevano insieme da mesi, alimentando curiosità e supposizioni.

Laila Hasanovic incontra la famiglia di Jannik Sinner

Chi conosce Sinner sa quanto tenga alla privacy, ma questa apparizione pubblica sembra dire più di mille parole. Dopo settimane di tensione e critiche per la rinuncia alla Coppa Davis, il tennista altoatesino ha scelto di circondarsi delle persone che contano davvero , trovando nel sostegno familiare e nella vicinanza di Laila la calma che cercava. Per chi segue il mondo del tennis, non è un dettaglio da poco. Vedere Laila Hasanovic nel box accanto ai genitori di Jannik è un segnale forte , un gesto che vale più di un annuncio. La modella danese, elegante e discreta, non aveva mai condiviso così apertamente uno spazio così intimo con la famiglia del tennista, e la sua presenza a Vienna è stata letta da molti come una conferma definitiva del loro legame. Nel dopo partita, Sinner non ha voluto aggiungere molto sul tema, limitandosi a sottolineare quanto per lui conti il sostegno delle persone vicine. "È bello avere mio padre nel box, so che mi guarda sempre anche quando non può essere presente. Avere la mia famiglia con me mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e mi aiuta a essere più leggero in campo." Parole che spiegano bene il valore affettivo di questa ritrovata unità, in un momento in cui il tennista si trova al centro di discussioni che vanno oltre lo sport.

La coppia lontana dai riflettori

Da quando la relazione tra Sinner e Hasanovic è venuta alla luce, i due hanno sempre scelto la strada della discrezione. Nessuna foto insieme sui social, ma solo piccoli indizi, apparizioni veloci e paparazzate. Negli ultimi mesi, però, l’assenza di Laila aveva fatto nascere qualche sospetto, presto smentito dalla scena di Vienna. Laila, 24 anni, è una modella danese con origini bosniache e un passato sentimentale che l’ha già portata sotto i riflettori. Ma con Sinner ha trovato un equilibrio diverso, fatto di normalità e silenzio, senza ostentazioni. Una coppia che preferisce i fatti alle parole, e che oggi sembra più solida che mai.

Tra polemiche e serenità ritrovata

Il ritorno di Laila accanto a Jannik arriva in un periodo complesso per lui. Le polemiche per il no alla Coppa Davis hanno scatenato dibattiti e critiche, ma il tennista ha scelto di rispondere solo con il gioco. E il match contro Altmaier, vinto con un netto 6-0, 6-2, è la prova di una ritrovata concentrazione. In campo, Sinner è apparso sereno, determinato, e anche più leggero. Forse perché, stavolta, aveva tutto quello che gli serve a pochi metri da sé: il calore della famiglia e di Laila Hasanovic.

